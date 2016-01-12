تروریست ها در برابر ارتش سوریه درهم شکستند/اهمیت استراتژیک «سلمی»

به گزارش خبرگزاری مهر، تلویزیون سوریه گزارش داد: ارتش سوریه بر منطقه استراتژیک سلمی در حومه لاذقیه مسلط شده است.

بر اساس این گزارش تلویزیون سوریه به نقل از یک منبع نظامی اعلام کرد: نیروهای مسلح ما با همکاری گروه های دفاع مردمی به طورکامل بر سلمی و تپه ها و نقاط اطراف آن در حومه شمالی لاذقیه مسلط شد.

در همین حال منابع آگاه به شبکه المنار بیان کردند که گروه های تروریستی از شهر سلمی در حومه شمالی لاذقیه پا به فرار گذاشته اند و ارتش سوریه به پیش می رود.

سلمی منطقه ای از توابع صلنفه در استان لاذقیه است که از شهر لاذقیه حدود ۴۸ کیلومتر فاصله دارد و ارتفاع آن از سطح دریا ۸۰۰ متر است.این منطقه طبیعت منحصر به فردی دارد.این منطقه در سال ۲۰۱۲ به اشغال تروریست ها درآمد.به مرور زمان این شهر به کانون تجمع گروه های مسلح تبدیل شد.

در این منطقه جبهه النصره، احرار الشام، انصار الشام، گروه موسوم به لشکر اول ساحلی، لشکر دوم ساحلی، گروه موسوم به حزب الترکستانی و گروههای متعدد دیگری حضور داشتند.

بسیاری از افراد مسلح این گروه ها تابعیت ترکیه ای، چینی، چجنی و آسیای مرکزی و حوزه خلیج فارس داشتند.تروریست ها با تجمع در سلمی قصد داشتند که به سوی روستاهای دورین و الزویک و غمام و برج زاهیه و دیگر شهرها و مناطق در این منطقه بروند.

با توجه به حمایت مالی و تسلیحاتی قوی این گروه ها تروریستی پس از اشغال این منطقه در سال ۲۰۱۲ بر برخی روستاهای و مراکز شهری و نظامی وارد شدند.بر برخی مناطق در جبل الاکراد مسلط شدند و کسب را اشغال کردند که ارتش سوریه توانست آن را بازپس بگیرد.

از آن زمان تاکنون درگیری میان ارتش سوریه و ترویست ها ادامه یافت تا از حدود دو ماه قبل ارتش سوریه و دفاع مردمی عملیات گسترده ای با حمایت هوایی شروع کردند و موفق به درهم شکستن خطوط دفاعی تروریست ها در سلمی یکی پس از دیگری شدند و ارتش سوریه با تسلط بر جبل النوبه و برج القصب و قلعه کیدن و دیگر مناطق به خطوط تماس با تروریست ها در سلمی رسیدند.

با وجود حضور گسترده تروریست ها و مهمات انبوه آنها، ارتش سوریه آنها را درهم شکست و نیروهای خط شکن موفق به تسلط بر تپه های الهرمیه، و قلعه کفردلبه شدند.

به هر حال سقوط سلمی که تروریست ها نام موسوم به پایتخت انقلاب به آن داده بودند تاثیر شگرفی در نبرد لاذقیه و چه بسا حومه حماه خواهد داشت و تروریست ها و حامیان آنها به هراس وا داشته است زیرا آنها نگران تروریست ها در سهل الغاب در حومه حماه هستند.اگر ارتش سوریه بر ارتفاعات لاذقیه مسلط شود مواضع تروریست ها یکی پس از دیگری در هم می شکند.سقوط سلمی به اعتراف یکی از سرکرده های گروه های تروریستی به مفهوم سقوط جبل الاکراد است.