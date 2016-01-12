تعویض فرماندارانی که بی طرفی آنها در انتخابات خدشه دار شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ذکااسدی عصر سه شنبه در جلسه شورای اداری استان کرمان با اشاره به برگزاری دو انتخابات مهم در هفتم اسفندماه سال جاری اظهار کرد: بعد از تشکیل ستاد انتخابات استان کرمان، انتخابات وارد مرحله اجرایی شد و تشکیل هیئت های اجرایی و تعامل با هیئت های نظارت آغاز شد.

وی با اشاره به اینکه از ۸۵ حوزه انتخابیه استان کرمان ۹ حوزه اصلی و ۴۹ حوزه فرعی است، افزود: ثبت نام از داوطلبان نمایندگی مجلس خبرگان از ۲۶ آذر و مجلس شورای اسلامی از ۱۸ آذر ماه آغاز شد.

ذکااسدی تصریح کرد: ۲۲ نفر برای نمایندگی مجلس خبرگان از استان کرمان ثبت نام کردند که تایید صلاحیت آنها بر عهده فقهای شورای نگهبان است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان از ثبت نام ۲۱۷ نفر برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی از استان کرمان خبر داد و اظهار کرد: از مجموع این افراد ۱۱ نفر انصراف دادند و ۲۵ نفر رد صلاحیت شدند.

وی از تایید صلاحیت ۲۳۱ نفر توسط هئیت های اجرایی خبر داد و افزود: صلاحیت ها در هیئت های اجرایی براساس مستندات منطبق بر استعلام از مراجع چهارگانه و تحقیق محلی طبق ماده ۵۰ قانون انتخابات مورد بررسی قرار گرفته است.

ذکااسدی گفت: شکایات افراد رد صلاحیت شده و همچنین صلاحیت های تایید شده از تاریخ ۲۰ تا ۲۶ دی ماه در هیئت های نظارت بررسی شده و در نهایت هیئت اجرایی در تاریخ ۲۸ دی ماه نظر خود را اعلام می کند.

وی ادامه داد: بعد از اعلام نتایج شکایت های مطروحه به شورای نگهبان ارجاع داده می شود و ۲۶ بهمن ماه اسامی تایید صلاحیت شده ها اعلام می شود که بعد از آن کاندیداها به مدت هفت روز به تبلیغات می پردازند.

ذکااسدی گفت: انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان بعد از یک روز تنفس در تاریخ هفتم اسفندماه برگزار می شود.

روند کارهای انتخاباتی در کرمان به روز است

وی با اشاره به اینکه کرمان در روند کارهای انتخاباتی طبق تقویم انتخاباتی به روز است، افزود: شعب انتخابات هیئت های اجرایی مشخص کرده اند و باقیمانده کارهای اجرایی نیز در دست انجام است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان به تهیه منشور انتخاباتی در کرمان اشاره و تصریح کرد: با وجود روحیه هم دلی و همزبانی می توانیم این نوید را به مردم بدهیم که انتخاباتی خوب و سالم را در اسفندماه سال جاری برگزار خواهیم کرد.

ذکااسدی گفت: قطار سازندگی با دست حالی در شهر و استان کرمان در حال حرکت است اما بسیاری بدون دلیل سنگ هایی را به طرف آن پرتاب می کنند اما این را بدانید که فولاد آب دیده هر چه بیشتر چکش بخورد محکم تر می شود.

تعویض فرماندارانی که بی طرفی آنها خدشه دار شود

وی با اشاره به اینکه دولت تدبیر و امید در برابر امتحانی بزرگ قرار دارد، افزود: پیروزی هیچ جناح و گروه سیاسی برای دولت اهمیت ندارد بلکه پیروزی برای ما به معنای برگزاری انتخابات در چارچوب قانون است در غیر اینصورت شکست خورده ایم.

ذکااسدی با اشاره به اینکه آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات باشکوه در کرمان وجود دارد، گفت: امیدواریم در در اسفندماه سال جاری شاهد برگزاری انتخاباتی سالم، آزاد و پرشور باشیم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان بر لزوم بسترسازی مناسب برای حضور حداکثری مردم در انتخابات تاکید کرد و ادامه داد: پیش بینی های امنیتی در مناطق مختلف استان مورد توجه قرار گرفته است.

وی با تاکید بر پرهیز نیروهای مسلح در مسائل انتخاباتی اظهار کرد: فرمانداران به هیچ وجه در مواضعی قرار نگیرند که بی طرفی آنها خدشه دار شود و اگر چنین شود حتی شب انتخابات نیز تعویض خواهند شد.