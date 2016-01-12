به گزارش خبرنگار مهر، ایوب بهتاج شامگاه سهشنبه در جلسه شورای عالی ورزش همگانی و قهرمانی تصریح کرد: به دلیل شرایط جوی نمیتوان از لاستیک خاصی در این جاده استفاده کرد و قرار است برای استفاده ورزشکاران در مسیر بتن مورداستفاده قرار گیرد.
وی با تأکید به اتمام روند احداث این جاده اضافه کرد: علاوه بر این توزیع ورزش در محلات برنامهریزی میشود تا مسابقات ورزشی نه در یک سالن خاص بلکه در تمامی سالنهای حائز شرایط برگزار شود.
مدیرکل ورزش و جوانان استان بابیان اینکه در فاز نخست توزیع مسابقات بسکتبال و والیبال در سالنهای حاشیه شهر مثل آراز علی و سلمان آباد برنامهریزی شده است، ادامه داد: اجرای این مهم نیازمند حمایت و تأمین مالی است.
بهتاج درعینحال بهضرورت مزایده پناهگاه سبلان نیز اشاره کرد و افزود: متأسفانه سال گذشته پناهگاه به هیئت کوهنوردی مشگین شهر واگذارشده بود که به جد از عملکرد هیئت گلایه وجود داشت.
وی افزود: باهدف بهبود خدمترسانی در پناهگاه پیشنهاد ما مزایده خدمات است تا بخش خصوصی که معمولاً بهتر ارائه خدمت میکند پایکار بیاید.
مدیرکل ورزش و جوانان استان ازجمله برنامههای جدی این نهاد اجرایی را برنامهریزی برای کسب میزبانی مسابقات قهرمانی آسیا در سال ۲۰۱۶ عنوان کرد و متذکر شد: این رویداد اولین بار در اردبیل اتفاق میافتد و زمان آن بهصورت تقریبی اردیبهشتماه سال آینده عنوان شده است.
بهتاج افزود: اگر میزبانی مسابقات به ایران واگذار شود استان اردبیل میزبان خواهد بود و ما برنامهریزی جهت تجهیز سالنها را در دستور کار داریم.
وی مکان برگزاری مسابقات را سالن رضازاده و محل اسکان مسافران را هتل لاله سرعین عنوان و اضافه کرد: اداره کل ورزش و جوانان استان اقدامات خود برای برگزاری مطلوب این مسابقات را آغاز کرده است.
مدیرکل ورزش و جوانان استان همچنین به ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزشافزوده اشاره کرد که بر اساس آن بهاندازه مبلغی که کارخانه برای ورزش هزینه میکند از مالیات وی بازگردانده میشود.
وی بابیان اینکه متأسفانه این مبالغ به برخی واحدهای تولیدی بازگردانده نشده است، متذکر شد: لازم است دستگاههای اجرایی نهایت همکاری را داشته باشند تا توسعه ورزش موردتوجه قرار گیرد.
بهتاج افزود: فقط برای کارخانه سیمان یک میلیارد ریال از مالیات به دلیل اینکه به همین میزان با ارائه سند برای توسعه ورزش هزینه کردهاند بازگشت مالیات مورد موافقت قرار گرفته است.
