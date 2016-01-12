نیمی از آثار جشنواره تئاتر فجر مربوط به هنرمندان شهرستانی است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی شفیعی عصر سهشنبه در مراسم افتتاحیه سی و چهارمین جشنواره تئاتر فجر در بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر دارای ظرفیتهای بسیار خوبی در عرصه تئاتر است و باید از این ظرفیتها بهخوبی استفاده شود.
وی به حضور گسترده جوانان در عرصه تئاتر اشاره کرد و ادامه داد: با توجه به تغییرات صورت گرفته در عرصه تئاتر، باید نگاهی متفاوت از نظر مخاطب و تولیدکننده داشته باشیم.
مدیرکل مرکز هنرهای نمایشی کشور به برگزاری نشستهای تخصصی برای برگزاری جشنواره سی و چهارم تئاتر فجر اشاره کرد و افزود: بخش مهمی از برنامههای جانبی جشنواره تئاتر فجر مربوط به برگزاری کارگاههای آموزشی در زمینههای مختلف بود.
وی با اشاره به اینکه حضور هنرمندان غیر تهرانی در سی و چهارمین جشنواره تئاتر فجر بر مبنای کیفیت انتخاب آثار صورت گرفته است، بیان کرد: بیش از ۵۰ درصد آثار کیفی در سی و چهارمین جشنواره تئاتر فجر مربوط به هنرمندان شهرستانی است.
شفیعی خاطرنشان کرد: در این جشنواره در استان بوشهر شاهد ایجاد سایت فروش بلیط جشنواره هستیم که ابتکار بسیار خوبی است و بعث شده تا شاهد صفهای طولانی برای دریافت بلیط جشنواره نباشیم.
وی با اشاره به ظرفیت قابل توجه ورودی تولیدات هنرمندان شهرستانی در این جشنواره، ادامه داد: اجرای عمومی تئاتر در کشور رو به رشد است و باید مبتنی بر فرهنگ مخاطب تولید شود.
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