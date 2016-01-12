به گزارش خبرنگار مهر، یزد از جمله استانهایی است که هرم غذایی آن متفاوت و گاه متضاد با هرم غذایی استاندارد است و متاسفانه شیوههای غلط تغذیه، بیماریهای نظیر دیابت، فشارخون و ... را در مردم افزایش داده است.
نگرانی مسئولان بهداشت و سلامت از میزان مصرف این موادغذایی در شهرهای مختلف کشور به جایی رسید که آنها از ۲۹ آذر تا ۳۰ دی را به عنوان زمانی برای بسیج اطلاع رسانی در مورد تغذیه تعیین کردند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد نیز به همین مناسبت در یک نشست خبری که عصر امروز برگزار شد، اظهار داشت: میزان مصرف نمک در استان یزد بالاست به نحوی که مردم یزد دو تا سه برابر حد استاندارد نمک مصرف میکنند و ۵۰ درصد نمک مصرفی خود در طول روز را فقط از یک قلم ماده خوراکی و آن هم از نان، دریافت میکنند.
محمدحسن لطفی بیان کرد: پنیر نیز دومین قلم پرنمک و پرمصرف در استان یزد است و مردم تقریبا در طول روز، کل نمک مجاز مصرف خود را فقط از این دو قلم دریافت میکنند.
یزدیها از کم تحرکترین مردمان کشور هستند
وی همچنین با بیان اینکه مصرف چربی و قند نیز به همین میزان در استان یزد بالا و فراتر از میزان استاندارد تعیین شده است، خاطرنشان کرد: این در حالی است که متاسفانه مردم یزد کم تحرکترین مردم کشور نیز هستند و این امر سبب بروز اضافه وزن و چاقی، دیابت و فشار خون شده است.
لطفی، این بیماریها را بسیار خطرناک خواند و افزود: متاسفانه ۲۵ درصد مردم یزد به یکی از این بیماریها دچار هستند و بخشی از آنها نیز از بیماری خود مطلع نیستند.
وی با تاکید بر اینکه مردم باید نسبت به تغذیه خود حساس باشند و در این زمینه علم و آگاهی پیدا کنند، تصریح کرد: اگر بتوانیم مردم را در این زمینه توانمند کنیم، ۴۷ درصد بستریهای بیمارستانی و ۳۳ درصد مراجعه به متخصصان کاهش پیدا می کند.
لطفی تصریح کرد: باید مصرف قندهای ساده نظیر شکر، قند و نبات را به شدت کاهش دهیم و در مقابل از قندهای پلی ساکاریتی استفاده کنیم ضمن اینکه مردم باید ۵۰ درصد قند مورد نیاز خود را از نان و غلات تامین کنند اما از شیرینیها تامین میکنند.
وی با بیان اینکه در حال گذار از دوره سنتی به صنعتی هستیم، خاطرنشان کرد: این دوره خطرناکترین دوره سلامت مردم است.
افزایش آمار کارشناسان تغذیه در استان یزد
كارشناس مسئول تغذیه مرکز بهداشت استان یزد نیز در این نشست با اشاره به اینکه سال گذشته تنها ۱۰ کارشناس تغذیه داشتیم اما امسال این آمار به ۵۰ نفر رسیده است، اظهار داشت: امیدواریم بتوانیم با افزایش نیروی کار، برنامه ریزی و اجرای مناسبی در حوزه تغذیه استان یزد داشته باشیم.
یوسف نقیایی در بخش دیگری از سخنان خود با ترسیم هرم غذایی استاندارد و مقایسه آن با هرم غذایی استان یزد بیان کرد: یزد در زمینه مصرف غذاهای مضر از هرم استاندارد فراتر و در زمینه مصرف غذاهای مفید از هرم استاندارد عقبتر است.
وی عنوان کرد: به عنوان نمونه مردم یزد بیش از میزان تعیین شده در هرم غذایی استاندارد، نان و غلات استفاده میکنند و ضمن اینکه میزان مصرف نمک، چربیها و قندها نیز بیش از حد استاندارد است.
نقیایی خاطرنشان کرد: میزان مصرف میوه و سبزی و شیر و لبنیات نیز در استان یزد کمتر از استاندارد است به نحوی که نصف میزان تعیین شده در این زمینه مصرف میشود.
وی در مورد گوشتها نیز عنوان کرد: بر اساس هرم، میزان مصرف گوشت در استان یزد استاندارد است اما مصرف قالب، گوشت قرمز است که زیادهروی در مصرف آن مشکلساز است اما متاسفانه آبزیان جایگاه مناسبی در تغذیه مردم یزد ندارند.
سواد تغذیه ای مردم باید افزایش پیدا کند
متخصص تغذیه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد نیز در این نشست با تاکید بر اینکه باید سواد تغذیهای مردم افزایش پیدا کند، اظهار داشت: نمیتوان از تولید برخی موادغذایی جلوگیری کرد اما میتوان در مردم سواد تغذیهای و فرهنگ تغذیه ایجاد کرد تا در مصرف برخی مواد زیادهروی نکنند.
آزاده نجارزاده عنوان کرد: یکی از مشکلات استان یزد، میل مردم این استان به استفاده از لبنیات سنتی است اما این لبنیات مشکلات بهداشتی و تغذیه ای به دنبال دارند به عنوان مثال اگر شیر جوشانده شود، حتی اگر مورد بهداشتی نداشته و از این نظر سلامت باشد، جوشاندن شیر برای کشتن میکروبها، بخش قابل توجهی از خواص این ماده غذایی را از بین میبرد.
وی عنوان کرد: شیر در واحدهای صنعتی به روشهایی میکروبزدایی و بهداشتی میشود که خواص آن نیز حفظ میشود.
نجارزاده بیان کرد: متاسفانه برخی مردم در حالی تمایل به حفظ سنت تغذیه ای خود دارند که روش زندگی آنها دیگر سنتی نیست و در شرایطی از لبنیات و موادغذایی دیگر، میزان چربی و کالری بالایی دریافت میکنند که مانند گذشتگان تحرک و فعالیت ندارند و همه زندگی آنها ماشینی شده است.
درج برچسب رنگی بر تمام تولیدات غذایی استان یزد تا پایان امسال
مدیر نظارت بر موادغذایی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی یزد نیز در این نشست از درج برچسب رنگی بر روی تمام موادغذایی تولید شده در یزد تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: هم اکنون ۳۴ درصد تولیدات غذایی یزد از این برچسب استفاده می کنند.
رضا مورکیان بیان کرد: بر اساس مهلت تعیین شده و زمان ارائه شده به واحدهای تولیدی برای انجام آزمایشهای لازم و ...، تا پایان سال همه تولیدات استان باید از این برچسب استفاده کنند.
وی افزود: این برچسب با رنگهای سبز، نارنجی و قرمز، میزان استفاده از موادی نظیر قند، کالری، نمک و ... را مشخص کرده و مصرف کننده بر اساس آن می تواند با توجه به بیماری یا مراقبتهایی که لازم دارد، از مواد غذایی استفاده کند.
به نظر میرسد اقدامات دانشگاه علوم پزشکی در مسیر آگاه سازی مردم و توانمندسازی آنها در علم تغذیه، بتواند گذر از سنت به صنعت را با مخاطرات کمتری را تسهیل کند و با ارتقا شاخصهای سلامت، بتوان از بیماریهای پرخطری نظیر فشارخون و دیابت و چاقی جلوگیری و آمار مرگ و میرهای زودرس را کاهش داد.
نظر شما