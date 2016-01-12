به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی عصر سه شنبه در شورای آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه ترویج فرهنگ کارآفرینی در جامعه راهکار اشتغال جوانان است که باید این فرهنگ در مدارس و دانشگاه ها ترویج داده شود، اظهار داشت: در گذشته درس خواندن و ادامه تحصیل برای پیدا کردن شغل بوده است که در حال حاضر بسیاری از دانش آموخته های دانشگاهی بیکار هستند.

وی عنوان کرد: باید در مدارس و دانشگاه ها در کنار آموزش، فرهنگ کارآفرینی نیز باید ترویج داده شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری در ادامه با اشاره به اینکه از سال ۱۳۶۱ تاکنون بیش از ۲۰۰ مدرسه در این استان توسط خیران ساخته شده است، عنوان کرد: خیران مدرسه ساز گام های بلندی در مسیر نوسازی مدارس و ساخت مدارس جدید در استان چهارمحال و بختیاری برداشته اند.

وی افزود: در سال های گذشته جشنواره خیرین مدرسه ساز در استان چهارمحال و بختیاری برگزار می شد که برای اولین بار تصمیم گرفته شد که این جشنواره به صورت ملی در تهران برگزار شود.

قاسم سلیمانی دشتکی عنوان: جشنواره خیرین مدرسه ساز چهارمحال و بختیاری ۲۸ دی ماه سالجاری در تهران برگزار می شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: همچنین در این استان بسیاری از پروژه های مدرسه سازی نیمه تمام است که نیازمند اعتبار برای اتمام این پروژه ها هستند.

قاسم سلیمانی دشتکی با بیان اینکه خیران در راستای برخورداری دانش آموزان این استان از فضاهای مناسب و استاندارد آموزشی می توانند گام های بلندی بردارند، یادآور شد: بسیاری از مدارس استان چهارمحال و بختیاری همچنین نیازمند مقاوم سازی هستند که مقاوم سازی این مدارس نیز اعتبار بسیار زیادی می خواهد.