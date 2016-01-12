ساخت هتل در بام کرمان با کوه خواری متفاوت است

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم سیف الهی عصر سه شنبه در جلسه شورای اداری استان کرمان کل بودجه تملک دارایی سال ۹۵ کشور را ۵۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: سهم کرمان از کل تملک دارایی کشور نیم درصد معادل ۲۴۶ میلیارد تومان است که تخصیص استانی ۱۰۰درصد اما نقدینگی ۳۵ تا ۳۶ درصد است.

وی ادامه داد: اگر این عدد با هزینه های استانی مقایسه شود عددی کوچک است و با این ارقام نمی توان در استان تحول ایجاد کرد.

معاون امور عمرانی استاندار کرمان با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای عمران و آبادانی استان ادامه داد: چندین پروژه بزرگ توسط قرارگاه خاتم النبیاء در کرمان در حال اجراست.

سیف الهی با اشاره به پنج هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان پروژه عمرانی و اجرایی در استان کرمان تصریح کرد: در حال حاضر پروژه بدنه سازی میدان مشتاق پیشرفت فیزیکی خوبی دارد؛ فاز یک این پروژه به اتمام رسیده و فاز دو در حال انجام است.

وی از پیشرفت ۶۰ درصدی پروژه بهسازی بافت تاریخی شهر کرمان خبر داد و گفت: مدرسه تاریخی حیاتی نیز آماده بهره برداری است.

معاون امور عمرانی استاندار کرمان با اشاره به اینکه بحث تله کابین بام کرمان از سال های قبل مطرح بوده است، ادامه داد: این پروژه نیز یک سال آینده به بهره برداری می رسد.

وی از بهره برداری از ساختمان استانداری کرمان تا اواسط سال آینده خبر داد و یادآور شد: بیمارستان ۲۴۰ تختخوابی شهید باهنر کرمان با اعتبار پیش بینی شده تکمیل و تا سال آینده به بهره برداری می رسد.

سیف الهی در خصوص پروژه های ۱۱ گانه خاتم الانبیاء گفت: قرارگاه خاتم پیشرفته ترین روش پل سازی را دارد و تقاطع ۱۱ گانه در حال انجام است.

معاون امور عمرانی استاندار کرمان تصریح کرد: اخیرا سردار عبداللهی فرمانده قرارگاه خاتم النبیاء در سفر به کرمان قول مساعد داد که پروژه های این قرارگاه در کرمان زودتر از زمان موعد به اتمام برسد.

وی به اجرای دو شیفت پروژه زیرگذر میدان آزادی اشاره کرد و گفت: تمامی پروژه ها هفت تا هشت درصد جلوتر از برنامه زمان بندی هستند.

سیف الهی از آغاز عملیات بهسازی در باغ بیرم آباد خبر و ادامه داد: پروژه زیرگذر گنبد جبلیه نیز بدون تجاوز به حریم میراث فرهنگی در حال انجام بوده و از نظر فنی ۱۰۰ درصد مورد تایید میراث فرهنگی قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه بزرگترین و مدرن ترین سالن فرودگاه جنوب شرق کشور در کرمان در حال ساخت است، افزود: ساخت تونل خط انتقال آب شرب از سد صفارود به شهر کرمان یکی دیگر از پروژه های قرارگاه خام الانبیاء است که تاکنون کار حفاری ۲۵۰ متر پیشرفت داشته است.

معاون امور عمرانی استاندار کرمان گفت: قرارگاه خاتم از نیروهای بومی در پروژه ها استفاده می کند و در حال حاضر ۹۰۰ نفر نیروی متخصص و پیمانکاران جز را به کار گرفته است.

بدون موافقت های زیست محیطی حتی یک قدم هم در بام کرمان برداشته نخواهد شد

سیف الهی ادامه داد: کرمان از سال ۱۳۶۸ در آرزوی احداث تله کابین بود؛ ۲۳۰ هزار هکتار جنگل دست کاشت از ظرفیت های این منطقه است.

وی ادامه داد: در دولت یازدهم تدبیر اندیشیده شد تا تله کابین اجرایی شود؛ مجوزهای لازم از محیط زیست و میراث فرهنگی اخذ شد.

سیف الهی با اشاره به اینکه باید جاده ای برای تله کابین احداث شود، تصریح کرد: در کنار این جاده معبری برای عابرین با شیب مناسب هفت درصد در نظر گرفته شده است.

معاون امور عمرانی استاندار کرمان با اشاره به اینکه باید برای در محل احداث تله کابین جذابیت هایی برای گردشگران ایجاد شود، افزود: آرامستان کنونی به پشت کوه های صاحب الزمان (عج) منتقل می شود و گلزار شهدا به عنوان نمادی از عشق و علاقه مردم کرمان به شهدا باقی می ماند.

وی با اشاره به ساخت هتل در بام کرمان، گفت: این پروژه با کوه خواری متفاوت است و در این مکان هتل و مجموعه فرهنگی برای استفاده عموم احداث می شود.

سیف الهی با اشاره به اینکه موافقت اصولی هتل توسط میراث فرهنگی در بام کرمان به نام شهرداری صادر شده است، گفت: زمین بام کرمان متعلق به مسکن و شهرسازی است و زمین و پروانه شهرداری به عنوان سهم آورده شهرداری کرمان بوده و زمینی فروخته نشده است.

وی گفت: بدون موافقت های زیست محیطی حتی یک قدم هم در بام کرمان برداشته نخواهد شد و بهره برداری در این مکان زیر نظر مسئولین استانی و در چارچوب مقررات خواهد بود.