به گزارش گروه دفاع مقدس خبرگزاري مهر بنياد حفظ آثار و نشر ارزش‌هاي دفاع مقدس اعلام كرد اين كاروان كه توسط كميته امور بين الملل اين بنياد سازماندهي شده بود و از سوي هيأتي مركب از نمايندگان ستاد كل نيروهاي مسلح، ستاد مشترك ارتش، ستاد مشترك سپاه و تشريفات روابط خارجي ارتش همراهي مي شد، طي مدت دو روز از محورهاي مختلف بويژه مناطق عملياتي فتح المبين ، طريق القدس، بيت المقدس، ثامن الائمه والفجر 8 و كربلاي 5 بازديد نمود.

وابستگان نظامي حاضر در كاروان پس از بازديد از پادگان و موزه دهلاويه، ضمن اقرار بر عظمت شخصيت شهيد دكتر چمران، ابراز داشتند كه شهيد چمران فقط نام اتوباني در تهران را براي آنها تداعي مي كرد، اما پس از اين بازديد، با ابعاد مختلف شخصيت ايشان بعنوان يك فرمانده شجاع وانسان نمونه آشنا شده اند.

اين گزارش در ادامه مي افزايد. نمايندگان نظامي كشورهاي خارجي در ايران هم چنين عظمت و بزرگي حماسه هاي خلق شده درعمليات‌هاي رفع تجاوز را ستودند و تاكتيك‌ها وخلاقيت‌هاي بكار برده شده در عمليات ها را از نقطه نظر نظامي حائز اهميت و شايسته تدريس در دانشگاه هاي نظامي دنيا قلمداد كردند. آنها اين سفر را سفري تاريخي در زندگي خود دانستند و حضور مردم بازديد كننده از مناطق عملياتي را امري عجيب و منحصر به فرد ارزيابي كردند.

گفتني است در اين سفر وابستگان نظامي كشورهاي برزيل،اتريش، ارمنستان، هلند، چين، جمهوري چك، فرانسه، يونان ،هندوستان، ايتاليا، لهستان ، گرجستان، ژاپن، كره شمالي، پاكستان، سوريه، تركيه ، آذربايجان، تاجيكستان، بلغارستان، ساحل عاج، اوكراين و روسيه حضور داشتند.