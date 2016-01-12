اجازه نمی دهیم راه آبادانی به دلیل عوام فریبی عده ای متوقف شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی عصر سه شنبه در جلسه شورای اداری استان کرمان اظهار کرد: کرمان آمادگی لازم برای برگزاری انتخاباتی آزاد، سالم و رقابتی با حضور همه فعالان معتقد به نظام را دارد.

وی گفت: از مسئولین و فرمانداران می خواهیم که بی طرفی کامل را در امر انتخابات رعایت کنند تا شهبه ای در عملکرد آنها به وجود نیاید.

رزم حسینی با تاکید بر اینکه نمایندگان خوب، توسعه گرا و سخت کوش را برای استان انتخاب کنید، ادامه داد: امیدواریم شاهد برگزاری انتخابات با حضور حداکثری مردم باشیم.

وی با اشاره به سقوط قیمت نفت، گفت: این امر موجب شد درآمدهای پیش بینی شده در بودجه کاهش پیدا کند؛ با توجه بهاین شرایط مدیران دستگاه های اجرایی به گونه ای عمل کنند که بتوانیم بودجه را تا پایان سال برسانیم و در این خصوص حداکثر صرفه جویی در حوزه بودجه های جاری انجام شود.

استاندار کرمان یادآور شد: تا پایان دی ماه تحریم های بانکی علیه ایران برداشته شده و تنفسی در اقتصاد ایران ایجاد خواهد شد.

رزم حسینی ادامه داد: امیدواریم تعداد قابل توجهی از پروژه های نیمه تمام براساس پیش بینی های اول سال در دهه فجر به بهره برداری برسد.

وی با اشاره به برگزاری اجلاس نماز، تصریح کرد: این اجلاس با هدف ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی در زمینه نماز برگزار شد و باید این واقعیت را بپذیریم که نتوانسته ایم در حوزه تاثیرگذاری نماز در استان کرمان موفق باشیم.

استاندار کرمان به تهیه مثلث فرهنگی اجتماعی اشاره کرد و گفت: این طرح در پنج شهرستان جنوبی به صورت آزمایشی اجرا می شود.

روند رو به رشد آسیب های اجتماعی

وی با اشاره به نقش تاثیرگذار ائمه جمعه در کاهش آسیب های اجتماعی، تصریح کرد: در برخی شهرستان ها به دلیل فقر فرهنگی و عدم آموزش شاهد بروز برخی آسیب های اجتماعی هستیم.

رزم حسینی از روند رو به رشد آسیب های اجتماعی خبر داد و افزود: نمی توان نسبت به آسیب های اجتماعی بی تفاوت بود؛ هر چقدر در این حوزه کار انجام شود باز هم سرعت رشد آسیب های اجتماعی بیشتر است.

استاندار کرمان به رشد فزاینده آمار طلاق اشاره و تصریح کرد: مردم باید در جریان واقعیت ها قرار گیرند.

وی با اشاره به پروژه های استانی کرمان گفت: ما از انتقاد واهمه نداریم بلکه کرمان در زمینه تشکیل دولت شیشه ای پیشگام بوده است.

استاندار کرمان با تاکید بر اینکه اجازه نمی دهیم راه آبادانی به دلیل عوام فریبی عده ای متوقف شود، گفت: ما با دستان خالی در مسیر آبادانی استان گام برداشته ایم.

وی یادآور شد: در پایان هفته جاری جلسه ای با وزیر بهداشت، روسای دانشگاه های علوم پزشکی و سرمایه گذاران برای ساخت بیمارستان های جدید در استان برگزار می کنیم.