بررسی گزارش دو وزارتخانه و دانشگاه آزاد درباره اردوهای دانشجویی

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ای به ریاست حجت‌الاسلامحسن روحانی رییس جمهور گزارش‌های وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری؛ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی را درباره موضوع برگزاری اردوهای مختلط دانشجویی بررسی کرد.

برابر گزارش‌های ارایه شده از سوی این دو وزارتخانه‌ و دانشگاه آزاد اسلامی، مواردی که اردوهای برگزار شده، خارج از چارچوب‌های ارزشی، اخلاقی و ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و مقررات دانشگاهی بوده‌اند، بسیار کم بوده است. اما با این حال رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی و دیگر اعضا، تأکید داشتند که باید مراقبت بیشتری به عمل آید تا اتفاقات مشابه در محیط‌های دانشگاهی تکرار نشود.

شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین مقرر کرد مسئولان مجموعه‌های دانشگاهی کشور، بر اجرای مصوبات قبلی شورای عالی انقلاب فرهنگی در باره برگزاری اردوهای دانشجویی تأکید بیشتری داشته و چنانچه اشکال و ابهامی را در مسیر برگزاری صحیح اردوهای آموزشی و تفریحی دانشجویی می‌بینند، براساس آیین‌نامه‌های موجود و با همکاری شورای اسلامی کردن دانشگاه‌ها، پیشنهادهای لازم را برای بررسی و تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارایه دهند.

اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید داشتند که لازم است برای برخورداری از محیطی با نشاط در دانشگاه‌ها برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای فعالیت‌های فوق‌برنامه و اجرای اردوهای تفریحی و ورزشی انجام شود و اگر برگزاری چنین اردوهایی نیاز به حمایت دارد، نیز همه نهادهای مربوطه پشتیبانی‌های لازم را انجام دهند.