سومين دوره مسابقات عمليات حرارتي برگزار مي شود

دبير اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي مهندسي مواد و متالوژي در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اين خبر افزود: اين مسابقات در شهريور هر سال به ميزباني يكي از دانشگاه هاي عضو مجمع عمومي برگزار مي شود و دوره هاي اول و دوم اين مسابقات در دانشگاه هاي فردوسي مشهد و شيراز برگزار شد.

"عبدالخالق حسن زاده" افزود: اساتيد مواد و متالوژي دانشگاه ميزبان به عنوان هيات داوران در مسابقات سالانه عمليات حرارتي ايفاي نقش مي كنند.

به گزارش مهر، علاقمندان مي توانند جهت اطلاعات بيشتر از فعاليت هاي اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي مهندسي مواد و متالوژي به آدرس www.IROMES.com مراجعه كنند.