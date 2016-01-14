به گزارش خبرنگار مهر، این رمان در یک فضای فانتزی، وهمآلود و ترسناک به روایت قصهای درباه یک شهر خیالی میپردازد که غریبهای به نام «خالخالی» با سگ خود وارد آن میشود و آدمهای عجیب و غریبی را میبیند که در ذهن خود، موجودی خیالی به نام لولو ساختهاند و از بچههایشان میخواهند که به او نزدیک نشوند اما تازهوارد موفق به دیدار این موجود خیالی و توهمی میشود و...
رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر از چاپ دوم این کتاب خبر داد و افزود: ایده این رمان با دیدن ساختمان مخروبهای شکل گرفت که در نزدیکی محل زندگیام بود و سگی هم در آن زندگی میکرد.
نشر چکه و انتشارات شهر قلم رمان «لولو شبها گریه میکند» را در مجموعه رمان نوجوان به چاپ دوم رسانده است.
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