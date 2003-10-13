حذف صبحانه از رژيم غذايي ، سلامتي را به خطر مي اندازد

به گزارش خبر نگارعلمي خبر گزاري « مهر » ، بر اساس يافته هاي پژوهشگران اهميت صبحانه حتي مي تواند از آنچه تاكنون تصور مي رفت بيشتر باشد زيرا معلوم شده است كساني كه صبحانه را از رژيم غذايي خود حذ ف مي كنند در مجموع زندگي ناسالم تري دارند. برخي صبحانه را براي جلوگيري از عقب ماندن از كارهاي روزمره و برخي نيز براي كاهش وزن حذف مي كنند.

پژوهشگران فنلا ندي كه نتيجه پژوهش هاي خود را در نشريه اروپايي " تحقيقات كلينكي" چاپ كرده اند مي گويند : كساني كه صبحانه نمي خورند معمولا بيشتر سيگار مي كشند و الكل مي نوشند و كمتر از ديگران ورزش مي كنند. به علاوه كساني كه صبحانه نمي خورند احتمالا چاق تر ند، كه مي تواند ناشي از اين واقعيت باشد كه آنها براي جبران كمبود انرژي در طول روز تنقلات بيشتري مصرف مي كنند.همچنين احتمال آنكه سطح تحصيلات بالايي داشته باشند كمتر است و در نتيجه يافتن شغل را دشوارتر مي يابند.

اين پژوهشگران درجريان مطالعه خود از 5500 جوان و والدين آنها پرسيد ند آيا صبحانه مي خورند ؟ و اگر بله ، هرچند روز يك بار؟ همچنين از آنها درباره ميزان تحصيلات، وزن و عادات مصرف نوشيدني ها سوال شد. تحقيقات نشان داد در خانواده هايي كه پدر و مادر صبحانه را حذف مي كنند فرزندان نيز معمولا چنين رفتاري را از خود نشان مي دهند .

دكتر " ان كسكي- راكونن" ، كه سرپرستي اين تحقيقات را در دانشگاه هلسينگي هدايت كرده است به يك روزنامه فنلاندي گفت: فرزندان كساني كه صبحانه نمي خورند به احتمال زياد از پدر و مادر تبعيت مي كنند. در اوايل و اواسط دوره بلوغ، الگوهاي نامنظم غذايي ارتباط تناتنگي با عاداتي مانند كشيدن سيگار و ماري جوانا و مصرف الكل كه سلامتي را به خطر مي اندازد دارد.

وي افزود: در اين مطالعه كشيدن سيگار، ورزش نادر، سطح پايين تحصيلات، مصرف زياد الكل و وزن بالا همگي به حذف صبحانه در بزرگسالان و افراد درحال بلوغ مربوط بود. يافته ها نشان داد كه اين ارتباط در تمام طول بزرگسالي دوام خواهد داشت.

به گفته وي افرادي كه صبحانه را حذف مي كنند كمتر از كساني كه صبحانه مي خورند به سلامتي خود اهميت مي دهند. افرادي كه صبحانه را حذف مي كنند معمولا قبل از ظهر تنقلا تي كه معمولا ناسالم است مي خورند.

وي افزود: برخي از افرادي كه صبحانه را حذف مي كنند داراي ساير عادات نامطلوب بهداشتي نيز هستند، بدان معني نيست كه يكي به ديگري منجر مي شود. صبحانه يكي از مهم ترين وعده غذاهاي روزانه است، چون سطح انرژي بدن را اول صبح تجديد مي كند. مطالعه دانش آموزان نشان داده است كه خوردن صبحانه ميزان تمركز در طول مدت صبح را بالا مي برد. افرادي كه سعي دارند وزن كم كنند اگر صبحانه بخورند موفق تر خواهند بود.

