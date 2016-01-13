عقب ماندگیهای زیادی در بخش گردشگری مازندران وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، عبداله مهاجر پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه کمیسیون گردشگری، نمایشگاهی و سرمایهگذاری مازندران با موضوع بررسی توسعه و برقراری پروازهای داخلی و خارجی این استان بابیان اینکه در حوزه زیرساخت هابرای توسعه گردشگری نیاز به توجه جدی دارد، اظهار داشت: باید برای رفع مشکلات و استفاده از ظرفیتهای گردشگری برنامهریزیهای متعددی صورت گیرد و کارشناسان باید برای رفع مشکل بخش گردشگری استان نظرات وپیشنهادات خود را ارائه دهند.
مهاجر با اعلام اینکه برای توسعه گردشگری استان نیاز به جذب گردشگران خارجی دارد، اذعان داشت: یکی از راههای توسعه صادرات بخش گردشگری است که باید زیرساختهای پرواز تقویت شود زیرا جذب گردشگران خارجی نیاز به امنیت و آزادی دارند.
مهاجر با توجه به حساسیتهای گردشگران و اینکه باید به قوانین و مقررات کشور توجه جدی شود، افزود: توسعه حملونقل هوایی در استان موجب حضور گردشگران بسیار میشود که نیاز به بررسی مسائل متعددی دارد.
مهاجر در خصوص مشکلات شرکت هواپیمایی ماهان در استان، گفت: برای رفع مشکلات این شرکت هواپیمایی با استانداری و شهرداری در دستور کار اتاق بازرگانی قرارگرفته است.
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