انگشتر متبرک رهبری به استاندار اردبیل اعطا شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر چهارشنبه در این اجلاس یکروزه استاندار اردبیل لوح تقدیر و انگشتر متبرک به انگشتان رهبری را از معاون فرهنگی ستاد اقامه نماز بهپاس فعالیتهای ارزنده در حوزه ترویج نماز دریافت کرد.
مجید خدابخش در این مراسم غایت خلقت انسانها را برخورداری از قلب سلیم عنوان کرد و یکی از راهکارهای دسترسی به قلب سلیم را از منظر قرآن اقامه نماز برشمرد.
استاندار اردبیل با تأکید به اینکه نتیجه طبیعی طهارت نفس، زدودن بخل، حسد، کینه و بدخواهی است، متذکر شد: احساسات منفی ازجمله دروغ و بدخواهی، تهمت و غیبت و کینه از نمازگزاران به دور است.
وی خاصیت اصلی نماز را سلامت قلب عنوان کرد و افزود: آیات متعددی در قرآن که برخی با اشاره به زندگی پیامبران است به اقامه نماز تأکید دارد و نماز میتواند بهعنوان یک حسنه دائم و مداوم در مقابل ویروسی مانند نفس اماره تأثیرگذار باشد.
وی بهضرورت اقامه نماز اول وقت در ادارات و دستگاههای اجرایی استان تأکید کرد و بیان داشت: اصلیترین اثر نماز ذکر و آرامش قلبی است و دلیل تنشهای سیاسی، اجتماعی و ... از نبود سلامت نفس است.
استاندار اردبیل با تأکید به اینکه سلامت نفس با نماز حاصل میشود، تصریح کرد: از چهار مرحله طریقت شیخ صفیالدین اردبیلی دومین مرحله به ذکر اختصاص یافته است.
خدابخش در خصوص طرح برخی نیازمندیهای سختافزاری در استان برای ترویج و توسعه اقامه نماز بابیان اینکه نمازخانهها باید تمیز و نظیف باشد، اضافه کرد: بهعنوانمثال در دبی بهترین مکان در بازارچهها با بهترین موکت برای مصلا اختصاص یافته است.
وی افزود: این در حالی است که در خود استان گاها دیده میشود بدترین مکان با موکت نامناسب، مهرهای شکسته و حتی قبله نامشخص برای نماز اختصاص یافته است و لازم است اینها مدیریت شود.
استاندار اردبیل قول حمایت از تجهیز سختافزاری نمازخانهها را مطرح کرد و متذکر شد: حتی مساجد نیز باید به این ضرورت توجه ویژه نشان دهند.
گفتنی است مشابه انگشتر متبرک و لوح نقدیر برای امام جمعه اردبیل آیت الله سید حسن عاملی نیز پیشبینی شده بود که بر اساس اعلام مجری برنامه ایشان به دلیل مسافرت نتوانستند در این اجلاس حضور یابند.
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