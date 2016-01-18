خودآگاهی جنسیتی در زنان ایرانی باید افزایش یابد

ابراهیم فیاض در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه وضعیت خانواده در کشور ما خوب نیست، افزود: نبود تناسب میان نقش های واقعی ارکان خانواده به ویژه زنان، با بازنمایی نقش زن در رسانه ها، عامل بسیاری از اختلالات در کارکرد خانواده است.

این جامعه شناس ادامه داد: در هر دوره رسانه ها در سطح جهان و حتی داخل کشور، تصویری را از زن ارائه می دهند که تناسبی با هویت واقعی زن ایرانی ندارد. در عین حال کامل نبودن خودشناسی در زنان باعث شده آنها توان بیان دقیق مطالبات و نیازهای خود را نداشته باشند.

فیاض با تاکید بر اینکه زنان از سوی رسانه هایی مثل سینما، تلوزیون و شبکه های مختلف ماهواره ای مورد هجوم اطلاعات نادرستی قرار گرفته اند، گفت: این بازنمایی در حالی ارائه می شود که خانواده ایرانی توان مواجهه یا مقابله با آن را ندارد و نحوه مواجهه با آن را آموزش ندیده است.

بازنمایی نادرست زن در رسانه ملی

وی با انتقاد از سینمای به اصطلاح روشنفکری کشور و مجموعه های تلوزیونی رسانه ملی ادامه داد: تصویری از زن در سینما و تلویزیون ما بازنمایی می شود که با زندگی روزمره، سنت ها و واقعیت های موجود زن ایران سنخیتی ندارد و بسیاری از زنان کشورمان هیچ رسانه ای ندارند.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه سینمای روشنفکری ایران ضد نهاد خانواده است، اضافه کرد: چنین سینمایی در هیچ کجای دنیا وجود ندارد مگر برای اقشار خاص. فیلم روشنفکری یا محتوای بیهودگی در هیچ جامعه ای مخاطب عمومی ندارد اما در ایران این فیلم ها مورد تمجید و تحسین قرار می گیرند.

فیاض همچنین افزود: جنبه فلسفی روابط جنسی در ایران دچار بحران شده است و نیاز به بازنگری در این حوزه داریم. شورای فرهنگ عمومی روی این موضوع کار می کند اما هنوز به نتیجه نرسیده است. اصلاح این موارد نیاز به یک ساختار عمیق دارد که هنوز چنین عزمی در کشور دیده نمی شود.

این جامعه شناس ادامه داد: از نظر فرهنگی، شرایط نیاز به اصلاح دارد و مسائل زن در جامعه امروز باید بحث شود و به قضاوت عمومی گذاشته شود.