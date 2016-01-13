آموزش از راههای مهم پیشگیری از خشونت است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد جعفری سعیدی ظهر چهارشنبه در کارگاه پیشگیری از خشونت در رامسر بابیان اینکه مهمترین راه پیشگیری از خشونت آموزش است گفت: این امر تاحدودزیادی میتواند مانع بروز خشونت، قتلهای عمدی و غیرعمدی شود.
جعفری افزود: افراددرکودکی بایدیادبگیرند که چگونه آستانه تحمل خودراافزایش دهند، همچنین ممکن است مهارت خودکنترلی را یاد بگیرند، لذا با آموزش آستانه تحمل افراد را میتوان بالا برد و مهارت خودکنترلی را تعلیم داد.
احمدی گفت: یکی از راههای بروز خشونت، حس کاذب حمایت جمعی است که حمایت خانوادهها و مراکز تعلیم وتربیتی نقش مهمی در آموزش افراد برای عدم ارتکاب به جرم خواهند داشت.
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