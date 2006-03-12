پارلمان جديد عراق پنجشنبه افتتاح خواهد شد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از خبرگزاري فرانسه، جلال طالباني پس ازگفتگو با نمايندگان سياسي گروههاي شيعه ، سني و كرد درجمع خبرنگاران اظهارداشت " ما امروزبه توافق رسيديم كه پارلمان روز 16 مارس (پنج شنبه) افتتاح شود" .



وي درباره موضوع مورد بحث در نشست پارلمان عراق خاطرنشان كرد كه در اين نشست درباره تشكيل يك دولت ائتلافي كه هم اكنون در جريان است بحث و گفتگو خواهد شد.



در ابتدا قرار بود كه پارلمان عراق روز يكشنبه آينده افتتاح شود ، اما اين امربه اين خاطر كه با روز اربعين حسيني مصادف نشود و نيروهاي امنيتي بتوانند بهتر بر كارهاي خود متمركز شوند به روز پنجشنبه موكول شد .



درنشست طالباني و نمايندگان سياسي عراق ، عبدالعزيز حكيم كه رياست مجلس اعلاي انقلاب اسلامي برعهده دارد ، عدنان الدليمي از سياستمداران اهل تسنن ، مسعود بازاني نماينده كردها حضور داشتند .



يك عضو ليست ائتلاف يكپارچه عراق پيشتر به رئيس جمهور پيشنهاد كرده بود كه نخستين جلسه پارلمان همزمان با اربعين حسيني برگزار شود.



سخنگوي جلال طالباني رئيس جمهوري عراق نيز روز پنجشنبه اعلام كرده بود : نخستين جلسه نمايندگان عراق بنا به درخواست ائتلاف يكپارچه 19 مارس برگزار مي شود .