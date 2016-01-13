پنج بازیکن کبدی استان همدان به اردوی تیم ملی دعوت شدند

محمود کوثری در گفتگو باخبرنگار مهر با بیان اینکه این پنج بازیکن از تیم همدان در مسابقات جوانان برای حضور در تیم ملی دعوت شدند، ادامه داد: مرتضی کولیوند، امیرضا سوری، امین طهماسبی، سالار مهاجرانی و رسول زارعی پنج بازیکن دعوت شده به اردوی تیم ملی هستند.

وی بابیان اینکه این پنج بازیکن برای بازی در مسابقات آسیایی جوانان ۲۰۱۶ که در مالزی یا ایران برگزار خواهد شد به اردوی تیم ملی دعوت شده اند، بیان داشت: این بازیکنان باید پایان دی ماه خود را به اردوی تیم ملی برسانند.

رئیس هیئت کبدی استان همدان همچنین از برگزاری مسابقات لیگ دسته یک آقایان و بانوان خبرداد و گفت: استان میزبان برای برگزاری این مسابقات هنوز مشخص نشده است.

کوثری بابیان اینکه تیم آقایان شهرستان بهار به نمایندگی استان همدان و تیم بانوان استان همدان نیز در این مسابقات شرکت خواهند کرد، بیان داشت: اگر مشکل اسپانسر این دو تیم حل شود به لیگ برتر صعود خواهند کرد.

وی بابیان اینکه حمایت هایی از سوی مدیر کل ورزش و جوانان استان همدان صورت میگیرد که کافی نیست، ادامه داد: برای جذب بازیکن لیگ با مشکل ملی روبرو هستیم و این کمک ها کافی نیست.

رئیس هیئت کبدی استان همدان تاکید کرد: مشکل اصلی تیم کبدی استان همدان نبود اسپانسراست و اگر این تیم اسپانیر داشته باشد وضعیت بهتری خواهد یافت.