نصرالله پژمان‌فر، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اظهارات مقام معظم رهبری مبنی بر حق‌الناس بودن نظارت استصوابی شورای نگهبان و نیز پایبندی به نتیجه انتخابات، سخنان رهبر انقلاب را گره زدن موضوع سیاسی انتخابات به یک مسئله فقهی تحت عنوان حق‌الناس دانست و گفت: ما در یک نظام دینی زندگی می‌کنیم که همواره چه در دوران قبل از پیروزی انقلاب و چه در دوران انقلاب اسلامی دیانت ما با سیاست ما همراه بوده است.

وی با اشاره به اینکه این دو از هم تفکیک‌پذیر نیست، افزود: بسیاری از احکام حکومتی می‌تواند احکام فقهی ما را در بر گرفته و یا گاهی از آن عبور کند. چنانچه بر اساس احکام حکومتی می توانیم مسجدی را که یک محل عبادی برای مسلمانان است، اما مسیر گذر مردم را مسدود کرده، تخریب کرده و آن را به خیابان تبدیل کنیم.

نماینده مردم مشهد ادامه داد: این نشان می دهد احکام حکومتی ما با احکام دینی متفاوت نیست.

پژمان‌فر با اشاره به اینکه برخی تلاش می‌کنند گذر از قانون یا نادیده گرفتن دستگاه‌های نظارتی را با عنوان انجام مبارزات انتخاباتی و سیاسی توجیه کنند، خاطرنشان کرد: این جریانات خاص تلاش می کنند جامعه را نسبت به تابع قانون نبودن و قانون را رعایت نکردن، متقاعد کنند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: رهبر انقلاب با توجه به شایعاتی که در این زمینه در آستانه انتخابات در کشور حاکم است و نیز تلاش هایی که دشمنان در داخل و خارج از کشور انجام می دهند، باب این انتخابات را به سوی احکام فقهی باز کردند.

وی تصریح کرد: دنیا تلاش می کرد تا با شانتاژ تبلیغاتی افکار عمومی را نسبت به فعالیت هسته ای جمهوری اسلامی ایران دچار شبهه کرده و وانمود کند که ایران به دنبال سلاح هسته ای است، اما آنچه فضای تبلیغاتی غرب را مسدود کرده و به انزوا کشاند، فتوای رهبر انقلاب بود که دسترسی به سلاح هسته ای را حرام اعلام کرد. این علاوه بر ایجاد آرامش راهی برای جلوگیری از ادامه مسیر دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران است.

این نماینده مجلس گفت: حق‌الناس، امری است که بسیار بیشتر از حق‌الله نیازمند مراقبت است. البته این بدان معنی نیست که نباید حق‌الله را رعایت کرد، اما رعایت حق الناس حساسیت بیشتری را می طلبد و از همین رو است که رهبر انقلاب صیانت از آراء مردم، نظارت استصوابی شورای نگهبان و نیز احترام به انتخاب مردم را حق‌الناس می دانند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رعایت نکردن حق الناس در اجزای مختلف انتخابات مانند رعایت نکردن حق الناس در یک امر فقهی دارای تبعات است، یادآور شد: وقتی حق الناس رعایت نشود در کشور بی عدالتی به وجود خواهد آمد.

وی افزود: در فتنه ۸۸ اگر حق الناس رعایت می شد خون برخی از هموطنانمان، بی گناه بر زمین ریخته نمی شد. در جریان اتفاقات ۸۸ بسیاری علی رغم تاکید رهبر انقلاب مبنی بر اینکه اعتراض خود را از مجاری قانونی پیگیری کنید، تلاش کردند از قانون عبور کرده و وجود دستگاه های قانونی و نظارتی را نادیده بگیرند.

پژمان‌فر خاطرنشان کرد: در فتنه ۸۸ آنها که حق الناس را نادیده گرفتند مردم را تحریک کردند و در این بین جریانات برانداز نیز از فرصت فراهم شده استفاده کرده تا ظلم های فراوانی را بر مردم تحمیل کنند.

نماینده مردم مشهد گفت: اینکه امروز نظام جمهوری اسلامی از گناه فتنه گران گذشت نکرده و آنها را در حصر قرار داده، به دلیل رعایت نکردن حق الناس از سوی آنها است.