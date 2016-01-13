به گزارش خبرنگار مهر، ریکاردو فراچری پیش از ظهر امروز چهارشنبه در حاشیه بازدید از مجموعه بین المللی بیس بال کرج اظهار کرد: با حضور در این مجموعه از وجود چنین فضای ورزشی احداث شده برای بیس بال شوکه شدم با این حال ایرادات زیادی در این مجموعه وجود دارد که باید با یک برنامه مشخص آنها را مرتفع کرد.

وی افزود: فدراسیون جهانی این آمادگی را دارد تا در جهت رفع اشکالات این مجموعه و هم در بحث فنی و آموزشی کمک های لازم به ایران را داشته باشد به شرط آنکه این اراده از سوی مسئولان ایرانی وجود داشته باشد و کار به شکل گروهی جلو برود.

رییس فدراسیون جهانی بیس بال و سافت بال خاطرنشان کرد: اطلاع دارم که در این مجموعه تخصصی بیس بال پیش از این رشته های فوتبال و راگبی هم فعال بوده اند و این موضوع از سوی ما قابل قبول نیست.

وی با تاکید بر اینکه این مجموعه به شکل انحصاری باید در اختیار بیس بال و سافت بال باشد گفت: اگر قرار باشد هزینه ای صورت بگیرد و دوباره اتفاقات گذشته را تکرار کنیم به هدر دادن پول است و فدراسیون جهانی علاقه ای به این نوع همکاری ندارد.

فراچری ادامه داد: فدراسیون جهانی هم در بحث آموزش مربیان، روش های استعدادیابی و استاندارد سازی مجموعه بیس بال کرج آماده همه گونه همکاری است و من این آمادگی را صبح امروز و در نشست مشترک با مسئولان کمیته ملی المپیک ایران نیز عنوان کردم.

وی در پایان افزود: انتظار ما حضور پررنگ تر ایران درعرصه بین المللی بیس بال و سافت بال است ودر این مسیر فراهم شدن زیرساخت های لازم برای توسعه این ورزش در این کشور نیاز اول محقق شدن این هدف است.