بهبود روابط ایران و غرب از دلایل رفتار تهاجمی عربستان است

گروه بین الملل- پیمان یزدانی: اعدام آیت الله نمر باقر النمر منتقد رژیم آل سعود واکنش های گسترده ای را در ایران، منطقه و جهان داشته است.

در پی این اقدام تحریک آمیز سعودی در این مقطع زمانی خاص موجب شد تا گروهی از افراد ناشناس به اماکن دیپلماتیک این کشور در تهران و مشهد تعرض کنند. اقدامی مشکوک که موجب جنجال سیاسی رژیم سعودی علیه جمهوری اسلامی ایران شد هر چند عالی ترین مقامات جمهوری اسلامی ایران با هدف کاستن از تنش ها تعرض صورت گرفته را محکوم کرده و وعده برخورد قضایی با عوامل آن را دادند.

متعاقب این اقدام عربستان سعودی برای دستیابی به اهدافی کلان تر روابط خود با ایران را قطع کرد. اهدافی که می توان از جمله آنها ممانعت از اجرایی شدن برجام و لغو تحریم های ایران، کاهش نفوذ منطقه ای ایران و همچنین سنگ اندازی در مسیر حل بحران سوریه را برشمرد.

دکتر «نورای مرت» استاد علوم سیاسی دانشگاه استانبول در تشریح علل اقدامات عربستان سعودی علیه ایران گفت: عربستان سعودی پس از پیشرفت های ایران وارد تنش هایی با محوریت «جنگ مذهبی» با ایران شد. پس از شکست طرح اشغال عراق که منجر به گسترش نفوذ ایران در این کشور شد، عبدالله دوم شاه اردن برای نخستین بار از گسترش نفوذ ایران در منطقه و ایجاد هلال شیعی هشدار داد. در همان زمان قرضاوی از رهبران اخوان المسلمین مصر که در قطر اقامت دارد مدعی شد بزرگترین خطر امروز منطقه گسترش شیعه است، اظهاراتی که با انتقادهای زیادی همراه شد.

وی در ادامه گفت: صرفنظر از افزایش روز افزون نفوذ ایران در منطقه، پیروزی های مقاومت لبنان در جنگ ۲۰۰۶ اسرائیل، موجب افزایش محبوبیت ایران و حزب الله در منطقه شده بود. در واقع این مسائل موجبات ترس از گسترش محبوبیت شیعیان در بین کشورهای سنی منطقه را ایجاد کرد بطوری که نظرسنجی که در سال ۲۰۰۷ در مصر انجام گرفت نشان داد سید حسن نصرالله محبوبترین رهبر جهان عرب است.

مرت معتقد است از دیگر دلایل تنش های موجود بین ایران و عربستان رقابت منطقه ای این دو کشور است و در این خصوص گفت: تا پیش از وقوع انقلاب اسلامی ایران، رقابت راهبردی منطقه ای، مانع قرار گرفتن این دو کشور در یک بلوک سیاسی نمی شد. ایران و عربستان در طول سال های جنگ سرد از جمله هم پیمانان اصلی غرب بودند و در تلاش های منطقه ای برای مقابله با گسترش کمونیسم همکاری می کردند.

اما با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، همه چیز تغییر کرد، زیرا ایران از زیر چتر غرب خارج شده و موضع مستقلی اتخاذ کرد.

وی در تبیین علت اصلی خصومت های غرب علیه ایران تصریح کرد: علت اصلی دشمنی آمریکا و غرب با ایران رویکرد مذهبی متفاوت ایران نبود بلکه مواضع ضدغربی و خروج آن از اتحاد غرب بود.

استاد دانشگاه استانبول در ادامه با اشاره به حمایت های غرب از آل سعود گفت: علیرغیم وجود رژیمی مرتجع در عربستان، این امر مانع هم پیمانی این کشور با غرب نمی شود. در حالی که ایران با ارائه الگوی دموکراسی اسلامی و پیش بودنش در اموری مانند حقوق زنان در نقطه مقابل عربستان قرار دارد. چنین مقایسه ای را می توان بین ایران و دیگر امیر نشین های خلیج فارس نیز انجام داد که از هم پیمانان آمریکا و غرب هستند.

نورای مرت در تبیین علل حمایت عربستان و متحدانش از گروه های تروریستی در سوریه گفت: از نظر غرب خطر ایران به خاطر رویکرد ضد غربی این کشور و از نظر کشورهای سنی منطقه نیز ویژگی «انقلابی» بودن آن بود که می تواند موجی را علیه آنها به راه اندازد. از آن زمان(انقلاب اسلامی ایران) تا کنون وقایع گوناگونی رخ داد که این تنش ها را بیشتر کرد تا این که بحران سوریه پیش آمد. این بار ایران و عربستان سعودی به حمایت از متفقان خود در سوریه پرداختند.

وی افزود: در نهایت آمریکا و غرب سیاست نزدیکی به این ایران را در دستور کار خود قرار دادند. امری که موجب شد سعودی ها این رویکرد آنها را تحمل نکرده و واکنش تندی به آن نشان دادند.

استاد دانشگاه استانبول در خصوص سیاست های حزب حاکم کشورش در منطقه نیز گفت: ترکیه نیز سیاست مشابهی به سیاست عربستان در خصوص سوریه داشت و با اهدافی مشابه جنگنده روسی را هدف قرار داد. اما به خاطر این که به نتیجه دلخواه خود نرسید، اکنون تلاش می کند رفتار معقول تری داشته باشد.

مرت درباره لزوم همکاری کشورهای منطقه و کارشکنی سعودی ها برای حل بحران سوریه گفت: وضعیت امروز در سوریه یک فاجعه انسانی است. نمی توان گذشته را بازگرداند اما دست کم باید سیاست های کارشکنانه در حل بحران این کشور را متوقف کرد. به نظر می رسد حزب حاکم ترکیه در این زمینه راه معقول تری را در پیش گرفته است. اما گویا عربستان به این موضوع نمی اندیشد و به دنبال ادامه یافتن فاجعه در سوریه است. امید می رود بازی هایی که سعودی ها به راه انداخته اند بی نتیجه بماند و طرح هایشان نقش بر آب شود.