کیفیت هوای ارومیه و بوکان برای گروه های حساس ناسالم است

سعید موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آلودگی کیفیت هوای ارومیه و شهرستان بوکان امروز چهارشنبه برای گروه‌های سنی حساس افزود: عامل آلاینده هوا در ارومیه ذرات ۲.۵ میکرون هستند که شاخص این ذرات در هوای شهر ارومیه امروز به ۸۷ میکروگرم رسیده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر میزان استاندارد ذرات معلق کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون در ارومیه، ۸۷ میکروگرم بر متر مکعب و میزان استاندارد ذرات بزرگ‌تر از ۲.۵ میکرون یا همان pm۱۰ نیز ۱۲۱ میکروگرم بر مترمکعب است.

موسوی اضافه کرد: همچنین در بوکان میزان ذرات معلق کمتر از۱۰میکرون ۱۷۰ میکرو گرم و ذرات معلق کمتر از ۲.۵ به ۱۰۹ میکروگرم رسیده است که برای گروه های حساس ناسالم است.

سرپرست معاونت پایش اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی با اعلام اینکه منشأ ذرات داخلی بوده و پایداری و سردی هوا آن را تشدید می‌کند اظهارداشت: از میزان آلودگی هوا در سایر شهرستان‌های استان گزارشی ارسال نشده است.

موسوی با هشدار به تردد گروه‌های سنی حساس عنوان کرد: توصیه می‌شود ساکنان شهر به ویژه بیماران قلبی و عروقی، کودکان، کهنسالان و بیماران خاص در مواقع آلودگی هوا از تردد در سطح خیابان‌های شهر پرهیز کنند.

وی با بیان اینکه هم اکنون هشت ایستگاه سنجش آلودگی هوا در استان فعال است بیان داشت: دو ایستگاه سنجش آلودگی هوا در جنوب، دو ایستگاه در شمال و چهار ایستگاه نیز در مرکز استان ارومیه قرار دارند.

سرپرست اداره نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی در خصوص وضعیت آلودگی هوا در استان به خصوص ارومیه افزود: بر اساس بررسی های صورت گرفته ارومیه جزو شهرهایی قرار دارد که در آستانه آلودگی هستند.

موسوی پدیده غالب آلودگی در استان به خصوص ارومیه را گرد و غبار عنوان کرد و اظهارداشت: این پدیده در استان ما هم منشا خارجی دارد که برای حل آن باید از طریق معاهدات بین المللی عمل کرد و هم پدیده داخلی از جمله تخریب زیستگاه ها، زمین های کشاورزی، خشکسالی دارد که رفع آن از عهده محیط زیست استان به تنهایی خارج است.