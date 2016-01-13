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۲۳ دی ۱۳۹۴، ۱۶:۴۵

رئیس کتابخانه‌های عمومی اردبیل:

معرفی کتب الکترونیکی در کتابخانه‌ها منافاتی با کتب چاپی ندارد

معرفی کتب الکترونیکی در کتابخانه‌ها منافاتی با کتب چاپی ندارد

اردبیل – رئیس کتابخانه‌های عمومی اردبیل گفت: معرفی کتب پی‌.دی‌.اف و الکترونیکی در کتابخانه‌های عمومی هیچ منافاتی با کتب چاپی ندارد و می‌تواند در کنار کتب چاپی مورداستفاده قرار گیرد.

بهرنگ عظیمی بعدازظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از کتابخانه‌های عمومی اردبیل در گفت و گو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: کتب الکترونیکی مخاطبان خاص خود را دارد و نمی‌توان نسبت به معرفی آن‌ها در کتابخانه‌های عمومی غفلت کرد.

وی بابیان اینکه بلوتوث معرفی کتب غیر چاپی و الکترونیک در کتابخانه مرکزی اردبیل دایر است تا افراد حاضر در کتابخانه لیست کتب را دریافت کنند، اضافه کرد: به دلیل پیشرفته شدن صفحات تلفن همراه و استفاده از تبلت و لپ‌تاپ برخی کتاب‌خوانان به این گروه از کتب اهمیت می‌دهند.

رئیس کتابخانه‌های عمومی اردبیل با اشاره به منویات رهبری تأکید کرد: هیچ‌چیزی جای کتاب را نمی‌گیرد و بررسی‌ها نشان می‌دهد بازدهی مطالعه با کتاب چاپی به‌مراتب بیشتر است.

به گفته عظیمی توسعه فضای دیجیتال باید به شکل مطلوب حتی در کتاب و کتاب‌خوانی مورداستفاده باشد و بر همین اساس در حال حاضر سیستم امانت دهی کتاب الکترونیکی شده و کتب پی‌دی‌اف نیز معرفی می وند.

وی افزود: اولویت ما در نشر فرهنگ مطالعه معرفی کتب چاپی است و در کنار آن کتب پی‌دی‌اف نیز معرفی می‌شود.

رئیس کتابخانه‌های عمومی اردبیل با اذعان به اینکه استاندارد تعداد کتاب چهار جلد برای هر نفر است، اضافه کرد: وضعیت استان پایین‌تر از استاندارد است و ما برای هر شهروند کمتر از یک جلد کتاب داریم.

عظیمی به استفاده از ظرفیت خیرین در این راستا تأکید کرد و افزود: انتظار داریم خود شهروندان، مجموعه‌داران و خیرین در توسعه منابع کتابخانه‌ای ما را یاری کنند.

 

کد مطلب 3024305
محمد میرزایی ناطق

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    نظرات

    • کتابدار اردبیل ۱۱:۴۸ - ۱۳۹۴/۱۰/۲۴
      0 0
      پاسخ
      ... در کتابخانه منابع غیر چاپی هم باید ارائه شود. مردم باید آب بخورند، هوا بخورند اینها حرفهای بدیهی است... کتابخانه ها سالهاست که منابع غیر چاپی امانت میدهند...

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