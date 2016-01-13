بهرنگ عظیمی بعدازظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از کتابخانه‌های عمومی اردبیل در گفت و گو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: کتب الکترونیکی مخاطبان خاص خود را دارد و نمی‌توان نسبت به معرفی آن‌ها در کتابخانه‌های عمومی غفلت کرد.

وی بابیان اینکه بلوتوث معرفی کتب غیر چاپی و الکترونیک در کتابخانه مرکزی اردبیل دایر است تا افراد حاضر در کتابخانه لیست کتب را دریافت کنند، اضافه کرد: به دلیل پیشرفته شدن صفحات تلفن همراه و استفاده از تبلت و لپ‌تاپ برخی کتاب‌خوانان به این گروه از کتب اهمیت می‌دهند.

رئیس کتابخانه‌های عمومی اردبیل با اشاره به منویات رهبری تأکید کرد: هیچ‌چیزی جای کتاب را نمی‌گیرد و بررسی‌ها نشان می‌دهد بازدهی مطالعه با کتاب چاپی به‌مراتب بیشتر است.

به گفته عظیمی توسعه فضای دیجیتال باید به شکل مطلوب حتی در کتاب و کتاب‌خوانی مورداستفاده باشد و بر همین اساس در حال حاضر سیستم امانت دهی کتاب الکترونیکی شده و کتب پی‌دی‌اف نیز معرفی می وند.

وی افزود: اولویت ما در نشر فرهنگ مطالعه معرفی کتب چاپی است و در کنار آن کتب پی‌دی‌اف نیز معرفی می‌شود.

رئیس کتابخانه‌های عمومی اردبیل با اذعان به اینکه استاندارد تعداد کتاب چهار جلد برای هر نفر است، اضافه کرد: وضعیت استان پایین‌تر از استاندارد است و ما برای هر شهروند کمتر از یک جلد کتاب داریم.

عظیمی به استفاده از ظرفیت خیرین در این راستا تأکید کرد و افزود: انتظار داریم خود شهروندان، مجموعه‌داران و خیرین در توسعه منابع کتابخانه‌ای ما را یاری کنند.