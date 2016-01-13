به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبسایت معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دومین نشست مجمع عمومی شورای مرکزی خانه‌های مطبوعات ایران با حضور مدیران عامل و روسای هیت مدیره خانه‌های مطبوعات صبح امروز در ساختمان موسسه نشر آوران برگزار شد.

مصطفی کواکبیان، رییس شورای مرکزی خانه‌های مطبوعات ایران در این نشست به ارائه گزارشی از عملکرد این شورا در سال گذشته پرداخت و گفت: در یک سال گذشته شورای مرکزی خانه‌های مطبوعات ٨ جلسه داشته که مصوبات آن به اطلاع اعضا رسیده است.

وی مهمترین اقدام انجام شده در یک سال گذشته را علاوه بر برگزاری دوره‌های تخصصی و آموزشی ویژه اعضا، طراحی برنامه‌های بلند مدت جهت تقویت نهاد خانه‌های مطبوعات و گسترش فعالیت‌های صنفی در استان‌ها، راه اندازی سایت شورای مرکزی خانه های مطبوعات ایران عنوان کرد.

رییس شورای مرکزی خانه‌های مطبوعات از ارائه ٦ طرح به معاونت مطبوعاتی در یکسال گذشته خبر داد و اضافه کرد: ٤ طرح شورای مرکزی در معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بررسی و مورد تایید قرار گرفته که از این تعداد، دو طرح وارد فاز اجرایی شده است.

کواکبیان در همین زمینه با اشاره به راه‌اندازی دوره آموزش مدرس حرفه‌ای با کمک دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه، اضافه کرد: ایجاد صندوق اعتباری خانه‌های مطبوعات جهت ارائه تسهیلات به اعضا از جمله همین طرح ها بوده که تصویب آن در دستور کار جلسه امروز نیز قرار دارد.

رییس شورای مرکزی خانه‌های مطبوعات ایران همچنین با اشاره به اساسنامه خانه‌های مطبوعات، به انتخاب سالیانه بازرسان خانه‌های مطبوعات اشاره کرد و از نامزد شدن ١٢ نفر خبر داد.

بنا بر این گزارش، مدیر و اعضای شورای مرکزی خانه‌های مطبوعات هر دو سال یک‌بار انتخاب می‌شوند و بازرسان این شورا هر سال در معرض انتخاب قرار می‌گیرند که بعد از معرفی نامزدها، با رای حضار، آقایان رضا باقری طولابی از لرستان و محمد کمالی از خراسان جنوبی به عنوان بازرسان اصلی و وحید نیشابوری از کرمانشاه به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.

در ادامه این نشست، حسین انتظامی، معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سخنان کوتاهی، ضمن بیان برخی مسائل صنفی و سیاست‌های حمایتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به پرسش‌های حضار پاسخ داد. «یارانه مطبوعات، شیوه توزیع آگهی‌های دولتی، بسته‌های حمایتی وزارت فرهنگ و ارشاد و استان‌های با ضریب حمایتی ویژه، ویژه‌نامه‌های روزنامه‌های سراسری، ممنوعیت کانون‌های تبلیغاتی در انتشار نیازمندی‌ها و...» از جمله مباحث مطرح شده بود.

انتظامی همچنین در این نشست، از اجرای طرح مکانیزه شدن آگهی‌های دولتی برای تمام نشریات در سراسر کشور تا یک ماه آینده خبر داد و در خصوص طرح اشتراک نیز گفت: اعتبارات خوبی برای طرح اشتراک نشریات در نظر گرفته شده که تا کنون علاوه بر تهران در حدود ١٠ استان اجرایی شده است.

بنا بر این گزارش، در این نشست همچنین روسای هیات‌های مدیره و مدیران عامل خانه‌های مطبوعات به بیان برخی مشکلات موجود در استان‌ها پرداختند که حسن محرابی، مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی ضمن پاسخ به سوالات آنها تاکید کرد که خانه‌های مطبوعات، اصلی‌ترین تشکل صنفی مورد حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در هر استان است.