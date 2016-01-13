نساجی بروجرد در شرایط بحرانی قرار دارد/ وضعیت بد صنعت در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر بدری ظهر چهارشنبه در کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاران لرستان با اشاره به اینکه امروز شرایط صنعت و تولید کشور و استان مطلوب نیست اظهار داشت: باید تا جایی که میتوانیم به گونهای عمل کنیم که بخش خصوصی آسیب نبیند و تولید در استان رونق بگیرد.
وی بر لزوم تقویت مشوق های سرمایه گذاری در استان تاکید کرد و بیان داشت: وقتی کسی قبول میکند که در شرایط دشوار امروزی در حوزه صنعت و تولید سرمایهگذاری کند باید از سوی مسئولین پشتیبانی شود.
رییس کمیته حمایت از سرمایهگذاری لرستان با اشاره به اتفاقاتی که در خصوص سفارت عربستان در کشور رخ داد گفت: ایجاد چنین بحران هایی باعث میشود سرمایهگذاری تحتالشعاع قرار گرفته و سرمایهگذاران امنیت خاطر نداشته باشند.
بدری افزود: البته تمام مشکلات صنایع سیاسی نیست و همین واحدهای تولیدی هم مشکلاتی عدیده ای دارند که باعث شده است محصولات آن ها در بازار رقابت پذیر نباشد.
وی عنوان کرد: در حوزه بهبود فضای کسب و کار قوانین و دستورالعملهایی صادر شده است که برای اجرایی شدن آن ها مشکلاتی وجود دارد.
رئیس کل دادگستری لرستان با بیان اینکه دستگاه قضایی استان تا آنجا که بتواند در حوزه مشکلات مرتبط با واحدهای تولیدی با مماشات برخورد میکند عنوان داشت: هر جا روزنه امیدی برای بهبود شرایط وجود داشته باشد تلاش میکنیم با حمایتهای همه جانبه آن را تقویت کنیم.
بدری افزود: در حوزه اختلافات مالیاتی و مشکلات بخش خصوصی و هیئتهای حل اختلاف هم ضروری است جلسه ای با حضور رییس دادگستری خرمآباد و اعضای هیئتها و همچنین سازمان امور مالیاتی استان تشکیل شده و همه مشکلات این حوزه مورد بررسی قرار گیرد.
وی به صنایع بحران دار استان اشاره کرد و یادآور شد: برخی از صنایع استان از جمله نساجی بروجرد در شرایط بحرانی قرار دارند که با دادن تسهیلات به آن ها می توان نسبت به رفع مشکلات آن ها اقدام کرد.
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