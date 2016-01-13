تیم فوتبال « خونه به خونه» بابل در آستانه صعود به لیگ برتر است

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب حسین زادگان بعدازظهر چهارشنبه در جلسه بررسی وضعیت باشگاه خونه به خونه بابل از تیم‌های نساجی مازندران و خونه به خونه بابل به‌عنوان نمایندگان شایسته استان در لیگ دسته یک فوتبال کشور نام برد و اظهار امیدواری کرد که با همدلی و حمایت همه‌جانبه هرچه سریع‌تر شاهد صعود به لیگ برتر باشیم.

مدیرکل ورزش و جوانان مازندران افزود: تیم فوتبال خونه به خونه بابل در آستانه صعود به لیگ برتر قرار دارد و آرزوی تمامی دوستداران فوتبال استان، حضور نمایندگان مازندران در لیگ برتر فوتبال کشور است.

حسین زادگان همچنین ضمن تشکر از براداران حسن‌زاده برای حمایت مالی و سرمایه‌گذاری در ورزش اظهار داشت: پتانسیل ورزش شهرستان بابل بالا است و به همین دلیل احداث یک ورزشگاه استاندارد برای ورزشکاران این شهرستان الزامی است و در دستور کار مسئولین قرار دارد.

قاسم حسن‌زاده مدیرعامل و مالک باشگاه خونه به خونه بابل از حضور حسین زادگان مدیرکل ورزش و جوانان استان در این باشگاه تشکر کرد و گفت: حضور جنابعالی موجب ایجاد انگیزه بیشتر در بین بازیکنان و کادر فنی برای صعود به لیگ برتر فوتبال کشور خواهد شد.

همچنین مدیرکل ورزش و جوانان مازندران به همراه بازیکنان و کادر فنی باشگاه خونه به خونه بابل برای زیارت به امامزاده قاسم این شهرستان حاضر شدند و سپس بر مزار مرحوم هادی نوروزی کاپیتان فقید پرسپولیس تهران در گلزار شهدای روستای کپورچال حضور یافته و یاد و خاطره این بازیکن بااخلاق فوتبال کشورمان را گرامی داشتند.