علیرضا غلامپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ‌ بررسی نقشه‌های هوا‌شناسی استقرار امواج پایدار در لایه میانی جو و همچنین سامانه پرفشار در سطح زمین باعث پدیدار شدن آسمانی صاف تا کمی ابری همراه با مه رقیق صبحگاهی در روزهای آینده را نشان می‌دهد.

وی افزود: طی ۲۴ ساعت گذشته بهبهان با دمای هوای ۲۱ درجه سانتیگراد و ایذه با دمای هوای دو درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و سرد‌ترین شهرهای استان بودند.

معاون هوا‌شناسی خوزستان تصریح کرد: پیش بینی می‌شود حداکثر دمای هوای اهواز امروز به ۱۹ درجه سانتیگراد و حداقل دمای فردا نیز به هشت درجه سانتیگراد برسد.

غلامپور بیان کرد: امروز برخی از شهرهای استان شاهد مه رقیق صبحگاهی بودند. میزان دید در شهر مسجدسلیمان ۱۰۰ م‌تر، گتوند ۵۰، بهبهان ۵۰ و بستان نیز ۳۰۰ متر بود.

وی اضافه کرد: میزان دید صبح امروز در شمال شهرستان اهواز سه کیلومتر و در جنوب آن نیز ۲۰۰ متر بود.