نگاه بالادستی حوزه مد و لباس پاسخگو نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا مشیر در این بازدید با مثبت ارزیابی کردن برگزاری نمایشگاه تسنیم گفت: این جشنواره توانسته با جلب مشارکت بانوان در زمینه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، این سرمایه های انسانی را تبدیل به سرمایه های اجتماعی کند.

وی با اشاره به اینکه سطح برگزاری جشنواره تسنیم هر سال بهتر می شود، توضیح داد : طرح های ارائه شده در جشنواره امسال ظرافت بیشتری داشته و مبانی هنری در آن دیده می شود.

مشاور شهردار تهران در امور بانوان در خصوص برگزاری دومین جشنواره مد و پوشش اسلامی ایرانی نیز گفت: مقوله مد و حجاب موضوعی است که باید از سوی خود مردم صورت گیرد و نگاه بالادستی در این حوزه پاسخگو نیست و در همین راستا برگزاری جشنواره های مردمی همچون تسنیم بسیار تاثیرگذار است.

مشیر با تاکید برآنکه مدل های مختلفی طبق مدروز در نمایشگاه امسال تسنیم به نمایش گذاشته شده است، بیان کرد: هر کدام از این مدل ها نمایانگر پوشش مناسب یک فرد اسلامی و ایرانی بوده و با توجه به تنوعی که مدل ها دارد می تواند سلیقه آحاد مختلف مردم را تامین کند.

وی هدف از برگزاری جشنواره تسنیم را شناسایی مهارت های بانوان و فراهم کردن زمینه ای برای ورود این مهارت ها به عرصه کارآفرینی و درآمدزایی دانست.

مشاور شهردار تهران در امور بانوان حمایت از بانوان به ویژه بانوان سرپرست خانوار را جزو اولویت های اصلی شهرداری دانست و توضیح داد: در حال حاضر بسیاری از برنامه های شهرداری تهران خانواده محور است و با توجه به نقش تاثیرگذاری که زن در خانواده دارد، حمایت از این قشر مورد توجه تمام بخش های شهرداری است.

مشیر با تاکید برآنکه برنامه های شهرداری در حوزه بانوان با یک منطق و تجربه علمی پیش می رود، تصریح کرد: برگزاری جشنواره هایی همچون تسنیم بر اساس متد علمی و بلندمدت بوده، و در بلند مدت می تواند تاثیر بسزایی در افزایش توانمندی های زنان در تمام حوزه ها داشته باشد.