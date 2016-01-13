مهرداد ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر از داوطلبان انتخابات خواست تا از تبلیغات زودهنگام پرهیز کنند و در مهلت قانونی تبلیغات نیز از شیوه‌های جوانمردانه تبلیغ بهره گیرند.

وی با اشاره به اینکه رسیدگی به اعتراضات داوطلبانی که در هیئت‌های اجرایی انتخابات صلاحیتشان احراز نشده است، ادامه دارد گفت: هیئت نظارت استان با هماهنگی هیئت نظارت کشور تا ۲۶ دی‌ماه مهلت دارد تا احراز یا عدم احراز صلاحیت داوطلبان را اعلام کند.

وی یادآور شد: برخی بحث‌ها و مسائلی که در فضای مجازی و افکار عمومی درباره رد یا تأیید صلاحیت داوطلبان شکل‌گرفته است به‌کلی نادرست و نشات گرفته از گمانه‌زنی‌های هدفمند یا ایجاد تشویش در بین افکاری عمومی و کاندیداهای محترم است و از مصادیق مجرمانه تبلیغات محسوب می‌شود.

ابراهیمی بابیان اینکه این تخلفات در کمیسیون پیشگیری از تخلفات رسیدگی می‌شود، گفت: باکسانی که این شایعات را ایجاد می‌کنند و در جهت دلسردی مردم نسبت به انتخابات گام برمی‌دارند، برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

وی از رسانه‌ها و داوطلبان تقاضا کرد تا به‌ویژه در فضای مجازی به دنبال ایجاد فضای آرامش و همدلی باشند و از روش تبلیغات جوانمردانه بهره گیرند.

دبیر ستاد انتخابات مازندران تصریح کرد: علی ایحال رسیدگی به اعتراضات داوطلبان رد صلاحیت شده ادامه دارد و نتایج صبح روز ۲۷ دی‌ماه مشخص و به کاندیداها و فرمانداران از سوی هیئت نظارت استان اعلام می‌شود.

وی تصریح کرد: چنانچه کسانیکه احراز صلاحیت نشدند فرصت دارند سه مرحله به هیئت نظارت کشوری و شورای نگهبان کشور اعتراض کنند که در آنجا حقوقشان احقاق شود.

مدیرکل سیاسی و انتخابات مازندران با اشاره به اینکه تاکنون چند جلسه با همکاری دستگاه قضایی و نهادهای مسئول درزمینهٔ تخلفات احتمالی برگزار شد، افزود: مصادیق مجرمانه تبلیغات بررسی و بسیاری از بنرها و تابلوهایی که جنبه تبلیغات داشتند، جمع‌آوری شد.

وی ادامه داد: همچنین به برخی دستگاه‌ها که از اموال دولتی نفع یا علیه داوطلبان بهره می‌برند، تذکر داده شد و دو مورد نیز منجر به توبیخ شده است.

مهرداد ابراهیمی با اشاره به برگزاری هفدهمین جلسه ستاد انتخابات استان با حضور اعضای شورای تأمین استان گفت: فضای خوبی برای برگزاری هر چه باشکوه‌تر انتخابات در استان حاکم است.

۳۰۵ داوطلب برای دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در مازندران ثبت‌نام کردند که ۴۵ داوطلب رد صلاحیت شدند و ۱۱ داوطلب نیز انصراف دادند، همچنین ۲۸ داوطلب برای پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری داوطلب شده‌اند.