پروژه های ورزشی نفت طی دهه فجر در گچساران افتتاح می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، ایزد پور عصر چهارشنبه در حاشیه بازدید از این پروژه ها به خبرنگاران گفت: مجتمع شهید بشارت گچساران، پارک بانوان، چمن زمین روستای خیرآباد، محله لبنان و بهسازی استادیوم تختی شهر گچساران از جمله این پروزه هاست که روند اجرایی آنها برای افتتاح در دهه فجر باید تسریع شود.

وی با بیان اینکه چمن مصنوعی پارک بانوان با اعتبار ۲۵۰ میلیون تومان د رحال اجرا است، اظهار داشت: این پارک در زمینی به مساحت ۱۰۵۸ در دست اجرا و احداث بوده و دارای ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی است که در دهه فجر امسال افتتاح خواهد شد.

ایزد پور زمین چمن روستای خیر آباد گچساران را یکی دیگراز پروژه های در دست اجرا عنوان کرد و افزود: این پروژه با اعتبار ۴۷۵ میلیون تومان و مساحت ۱۰۵۸ متر مربع از دیگر پروژه های در دست اجرا اداره کل ورزش و جوانان استان است.

وی افزود: این پروژه اعتبار این پروژه از محل اعتبارات خاص وزارت نفت در شهرستان گچساران تامین شده که ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و در دهه فجر امسال افتتاح می شود.

مدیر کل ورزش و جوانان استان پروژه احداث چمن مصنوعی محله لبنان را نیز از دیگر پروژه های افتتاحی در دهه فجر عنوان کرد و افزود: این پروزه با اعتبار ۵۰۰ میلیون تومان و مساحت ۱۰۵۸ متر مربع با پیشرفت فیزیکی ۹۵ درصد در حال اجرا است.

ایزد پور همچنین روند ترمیم چمن، بهسازی، احداث سرویس بهداشتی و سردرب مجموعه تختی شهر گچساران را مطلوب دانست و گفت: اعتبار این پروژه ۱۳۰ میلیون تومان است که در زمینی به مساحت ۷۷۰۰ متر مربع قرار دارد.

وی در پایان اظهار داشت: مجتمع شهید بشارت گچساران نیز در دو فاز و با اعتبار یک میلیارد و ۵۰۰میلیون تومان در مساحت ۸۰۰۰ متر در دست اجرا است.

ایزدپور فاز اول این پروژه را شامل چمن مصنوعی، احداث وی ای پی و ترمیم رختکن و فاز دوم را شامل محوطه سازی، احداث سر درب و سرویس بهداشتی عنوان کرد.