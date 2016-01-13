به گزارش خبرنگار مهر، ادواردو لوپز بوسکتس بعد از ظهر چهار شنبه در جمع خبرنگاران در حاشیه روز نخست همایش بینالمللی فرصتهای سرمایهگذاری شهر خلاق اصفهان با بیان اینکه ایران زمینه خوبی برای فرصتهای سرمایهگذاری است، اظهار داشت: در استان اصفهان نیز ظرفیتهای خوبی وجود دارد و به ویژه در زمینه انرژیهای پاک میتوان در اصفهان سرمایهگذاری کرد.
وی در ادامه با بیان اینکه بین اصفهان و اسپانیا نیز میتواند تعاملات خوبی برای گردشگری به وجود آید، ابراز داشت: در گذشته نیز سرمایهگذاران اسپانیایی در ایران فعالیت داشتهاند و در زمینه نفت و بنزین سرمایهگذاریهای زیادی را داشتهاند و این جریان و روابط را ادامه خواهیم داد.
سفیر اسپانیا در ایران با اشاره به اینکه ظرفیتهای سرمایهگذاری در تمام شهرهای ایران وجود دارد، اضافه کرد: ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی که دارد به ویژه در زمینه پتروشیمی و نفت ظرفیتهای سرمایهگذاری خوبی دارند و همه کشورهای اروپایی از تعامل و همکاری با کشور ایران استقبال می کنند.
وی در خصوص خواهر خواندگی اصفهان و بارسلون نیز ادامه داد: ارتباط این دو شهر میتواند در زمینه جذب سرمایهگذاران و همچنین سرمایهگذاران تاثیر بسزایی داشته باشد.
لوپز بوسکتس در ادامه با اشاره به اینکه تنها یکی از شهرهای اسپانیا تنها سالانه حدود ۳۰ میلیون دلار پول به اسپانیا تزریق میکند، افزود: در این راستا باید توجه داشته باشیم که با توجه به ظرفیتهای گردشگری و میراث تاریخی که در کشور ایران و به ویژه شهر اصفهان وجود دارد می توان درآمدهای زیادی را در این زمینه کسب کرد.
نظر شما