به گزارش خبرگزاری مهر، خسرو ارتقايي گفت: ذخاير سدهاي پنج گانه تهران هم اکنون ۵۳۳ ميليون مترمکعب است که نسبت به سال آبي خشک گذشته ۱۷۰ ميليون مترمکعب بهتر است، اما نسبت به سال هاي دورتر پُربارش، همچنان ۵۰ ميليون مترمکعب کمتر است.

این مقام مسئول در وزارت نیرو با تاکید بر اینکه افزايش ۴۰ درصدي ورودي سدهاي تهران کافي نيست اظهارداشت: حجم بارش ها از اول مهرماه امسال تاکنون ۱۳۳ ميليمتر بوده است. وی تصريح کرد: اين مقدار بارش نسبت به ۶۹ ميليمتر بارندگي سال گذشته ۹۵ درصد و در مقايسه با درازمدت نيز ۲۷ درصد افزايش را نشان مي دهد.

وی خاطرنشان کرد: وضع ذخاير برفي تهران نسبت سال گذشته ۶۰ درصد افزايش دارد اما نسبت به درازمدت وضعيت همچنان منفي است. ارتقايي با اشاره به ۳ سال خشکسالي در تهران و نرسيدن به شرايط مطلوب سال هاي پُربارش ادامه داد: براي احيا سفره هاي آب زيرزميني، تاکنون در تهران ۹۰۰ حلقه چاه غيرمجاز مسدود، ۶۰۰ کنتور در چاه هاي مجاز نصب، ۵ هزار حلقه چاه بازرسي و پروانه ۲۰۰ حلقه چاه نيز به روز شده است.