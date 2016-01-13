مردم آبادان تک رای ندهند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی ابراهیمی پور شامگاه امروز چهارشنبه در جلسه ستاد هماهنگی دهه فجر انقلاب اسلامی آبادان با تاکید بر هدف و نشانه گذاری ایام الله دهه فجر به عنوان عوامل پیروزی انقلاب اسلامی اظهار کرد: امید مردم به امام راحل (ره) و آینده ترسیم شده از سوی ایشان که بسیاری از مصادیق آن محقق شد از عوامل پیروزی انقلاب بود و در مقابل آن فضای نا امید کردن مردم نسبت به نظام، مسئولان و آینده آنست که دشمن در تلاش برای ایجادش است.

وی اظهار کرد: به فضا و هوای فعلی آبادان نگاه نکنید که پس از تحمل یک جنگ ناخواسته، تمامی امکاناتش مخدوش شد و مشکلات و مصائب زیادی برای مردم به وجود آمد. هنگامی که به بخشهای مختلف اعم از تحصیلات، تعداد دانشجویان، اساتید در حوزه پزشکی، صنعت، گاز، راه، برق بهداشت و غیره نگاه می کنیم و می خواهیم تا آن ها را با گذشته قیاس کنیم به طور قطع از زمین تا آسمان تفاوت دارد.

به گفته ابراهیمی پور، هر چند که در برخی از حوزه ها آن طور که باید و شاید کار نکردیم اما در هر حوزه ای که وارد شدیم پیشرفتهای چشمگیری داشته ایم.

اطلاع رسانی در جهت امید آفرینی

امام جمعه آبادان با تاکید بر داشتن وظیفه اطلاع رسانی در جهت امید آفرینی در میان مردم به عنوان یکی از ویژگیهای انقلاب و دهه فجر در ادارات و زیر مجموعه آنان گفت: دشمن به دنبال آن است که با قیاس گذشته، اکنون و آینده نظام با دوران سیاه پهلوی که اکنون آن را بزک کرده اند نسل چهارم را که نه انقلاب را دیده اند و رابطه ای با آن نیز نداشته اند برعلیه نظام تهیج کنند به همین دلیل تمامی دستگاه های اجرایی شهر بایستی در جهت تبیین جایگاه انقلاب و نقش آن در عزت و پایداری کشورمان در عرصه های مختلف برای نسل فعلی بکوشند.

حجت الاسلام ابراهیمی پور از دشمن شناسی به عنوان دیگر اقدامات ضروری دستگاه های اجرایی در ایام دهه فجر نام برد و افزود: زیبایی دهه فجر آن بود که یاران امام، انقلابیون و نسل اول انقلاب هم همراه امام بودند، هم دشمن اصلی شان را شناختند و هم در مقابل آن قرار گرفتند و به تعبیر مقام معظم رهبری دشمن اصلی را با دشمنان فرعی اشتباه نگرفتند.

وی اظهار کرد: متاسفانه در برخی جاها که بایستی به موضوعات اصلی بپردازیم موضوعات فرعی ما را به خود مشغول می کند و در این میان گاهی به تقابل و حذف یکدیگر می رسیم و حال آنکه دشمن ما جایی دیگر است.

حجت الاسلام ابراهیمی پور با اشاره به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری تحت عنوان همدلی و هم زبانی دولت و ملت تصریح کرد: دشمن شناسی از موضوعاتی است که باید بر روی آن کار شود و این بدان معناست که در آموزش و پرورش، دانشگاه ها، حوزه های علمیه و برخی مراکز صنعتی که نیروهای فعال دارند از فضای مجازی که اکنون در اختیار همگان است به نحو مطلوب استفاده کنند.

امام جمعه آبادان در بخش دیگری از سخنان خود از بصیرت افزایی به عنوان دیگر نکات مهم و قابل پرداخت نام برد و گفت: اگر مردم انقلابی و کسانی که پای کارند آن بصیرت لازم را نداشته باشند و غفلت کنند، دشمن می تواند آنها را دور بزند اما بصیرت به دشمن شناسی کمک می کند، اینکه بتوانیم دشمن اصلی و اولویت کشورمان را تشخیص داده و همدل و همزبان همراه مسئولان باشیم.

حجت الاسلام ابراهیمی پور افزود: اگر چه گاهی انتقاداتی از من می شود و اشکالات به طور مستقیم گفته، پیگیری و مطالبه می شود اما انتقاد غیر از تخریب است ضمن آنکه بصیرت را افزایش داده هیچگاه زمینه شکست نظام را فراهم نمی کنند و این مرهون بصیرت است.



وی اظهار کرد: مصداق کامل همدلی و همزبانی ملت و دولت در راهپیمایی ۲۲ بهمن تجلی می یابد. مردم خود صاحبان انقلابند و در دعوتی که از آنان می شود بزرگوارانه حضور می یابند.

امام جمعه آبادان تصریح کرد: یکی از کارهایی که بایستی اتفاق بیفتد آنکه شعار مقام معظم رهبری بایستی در ۲۲ بهمن و نتیجه اش در هفتم اسفند روز انتخابات به صورت حضور گسترده مردم در پای صندوقهای رای ظهور پیدا کند.

وی یادآور شد: مردم بایستی نمایندگانی صالح، مومن، متدین، ولایی و انقلابی که بتوانند بین المللی فکر کند و بین المللی و ملی تصمیم بگیرند و منطقه ای مدیریت کنند را انتخاب کنند، نمایندگانی که تمام هم و غمشان مسائل اساسی باشد نه آنکه یک نماینده دغدغه اش جابجایی مسئول یک اداره و جایگزینی فردی مطابق با سلیقه خود باشد، نباید چنین نگاهی وجود داشته باشد.

امام جمعه آبادان گفت: فردی که قصد کاندیداتوری مجلس شورای اسلامی را دارد بایستی نگاهش آن باشد که یک وزیر و یا مدیرکل مقتدر را انتخاب کند که او نیز نیروهای توانمندی را برای واحدهای زیر مجموعه خود تعیین و انتخاب کند.

مردم آبادان از حق سه رای خود به طورکامل استفاده کنند

حجت الاسلام ابراهیمی پور افزود: ورود مردم به صحنه انتخابات در هفتم اسفندماه و ریختن آرائشان در صندوق و حس داشتن حق انتخاب آنهم به صورت بهره برداری کامل از تمام حقوق خود مصداق همدلی و هم زبانی است که تحقق می یابد، همه آبادانی ها بایستی از تمامی حق خود در دادن سه رای به کاندیداهای مورد نظرشان برخوردار باشند و از حرف کسانی که می گویند تک رای دهید و نمی گذارند مردم از تمام حقشان استفاده کنند، پیروی نکنند.

وی یادآور شد: موضوع برجام، رفع تحریمها و عملی شدنش از جمله موضوعاتی هستند که حساسیت ها را بیشتر می کنند، مسئله سوریه، عراق، داعش و حرکتهای ترکیه و امثال آن به حرکت بیشتر ما کمک می کند.

امام جمعه آبادان از شرکت مردم در برنامه های دهه فجر و حضور پرشور آنان در پای صندوقهای رای به مفهوم زنده، پویا و در صحنه بودن و جاودانه و راهبردی بودن شتاب حرکت این انقلاب یاد کرد و گفت: برنامه ریزی اعضای ستاد دهه فجر بایستی در راستای تحقق شعار همدلی و همزبانی دولت و ملت و جهت دهی برنامه ها باید به سمت وحدت ملی و انسجام باشد.

حجت الاسلام ابراهیمی پور با بیان اینکه تحت هیچ شرایطی نباید موضوع انتخابات در جهت انشقاق یا طرفداری از یک فرد خاص باشد، افزود: قرارگاه ایمانی و بصیرتی مورد تائید مقام معظم رهبری مدتهاست که در آبادان راه اندازی شده است که فعالیت آن در فضای مجازی با رویکرد اطلاع رسانی برنامه های فرهنگی به مردم است.

رسانه هایی که مغفول می مانند

وی در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از تلاش رسانه ها که همواره و با حضور دائمی خود در برنامه ها و جلسات مختلف در انعکاس اخبار و موضوعات موجود می کوشند قدردانی کرد و اظهار کرد: متاسفانه برخی اوقات ما مسئولان این افراد را فراموش می کنیم، رسانه هایی که به رغم تمامی سختی ها اما یک پای تقویت امید آفرینی و بصیرت آفرینی در جامعه هستند، کارهای بزرگی را انجام می دهند.

امام جمعه با تاکید بر اجرای برنامه های عمومی فراگیر و خوب با هدف ایجاد نشاط اجتماعی به تمام معنا در میان مردم بر بهره گیری از تمامی ظرفیتهای موجود و کمک و همراهی سازمان منطقه آزاد اروند، پتروشیمی، پالایشگاه، بندر شهرداری و غیره در این رابطه تاکید کرد.