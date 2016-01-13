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۲۳ دی ۱۳۹۴، ۲۲:۰۴

«جان کربی»:

عذرخواهی «جان کری» از ایران صحت ندارد

عذرخواهی «جان کری» از ایران صحت ندارد

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا عذرخواهی «جان کری» وزیر خارجه این کشور از ایران در موضوع ملوانان آمریکایی را رد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در صفحه توییتر خود خبرهای منتشره درباره عذرخواهی وزیر خارجه کشورش از ایران را رد کرد.

«جان کربی» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این باره نوشت: خبرهای عذرخواهی «جان کری» وزیر خارجه آمریکا از ایران در موضوع ملوانان آمریکایی صحت ندارد.

وی در ادامه نوشت: موضوعی برای عذرخواهی وجود ندارد.

ساعاتی پیش «جان کری» وزیر امور خارجه آمریکا با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: اینکه این مسأله به صورت صلح آمیز و مؤثر حل و فصل شد گواهی بر نقش حیاتی و مهم دیپلماسی در تأمین امنیت کشورمان است.

لازم به ذکر است، «جان کری» وزیر خارجه آمریکا پیشتر در خصوص توقیف دو قایق نیروی دریایی این کشور از سوی ایران به «محمد جواد ظریف» گفته بود: ورود این قایق ها اشتباهی بوده و تجاوز به آبهای ایران تعمدی نبوده است.

منابع آمریکایی مدعی شدند قایق های مذکور در ماموریت آزمایشی بوده اند که بر اثر نقص فنی وارد آبهای ایران شده اند. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که این دو قایق بین کویت و بحرین در حرکت بودند که ارتباط با آنها قطع شده است.

کد مطلب 3024510

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