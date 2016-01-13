بودجه تیم شهرداری نصف پارسال است/ کمرنگ شدن جذب بازیکن خارجی دوم

محمدمهدی ایزدپناه در گفتگو با خبرنگار مهر درباره صحبت هایی مبنی بر جذب بازیکن خارجی دوم در دور سوم مسابقات لیگ برتر بسکتبال، اظهار کرد: ما خیلی دوست داشتیم که زودتر از اینها بازیکن خارجی دوم را جذب کنیم اما به علت محدودیت بودجه قادر به چنین کاری نشده ایم.

ایزدپناه افزود: با شرایط موجود، احتمال اینکه تا پایان مسابقات بتوانیم بازیکن خارجی دوم را جذب کنیم کمرنگ شده و پنجاه – پنجاه است.

وی با بیان اینکه بودجه تیم شهرداری نسبت به سال گذشته تقریباً نصف شده است، تصریح کرد: به علت آنکه سال گذشته رقمی بالغ بر دو میلیارد و هفتصد میلیون تومان برای تیم هزینه شده آقای شهردار دستور داده که امسال حداقل باید یک میلیارد کمتر از سال گذشته هزینه شود.

وی خاطرنشان کرد: باتوجه به اینکه تا اینجای مسابقات، ۹۰۰ میلیون تومان هزینه کرده ایم اگر قرارداد بازیکنان تا پایان فصل را هم اضافه کنیم حدود یک میلیارد و دویست میلیون تومان کمتر از سال قبل می شود و این رقم محدودیت زیادی برای ما ایجاد می کند.

سرمربی تیم بسکتبال شهرداری گرگان به مقایسه بودجه تیم شهرداری با سایر تیم های لیگ برتری پرداخت و گفت: به عنوان مثال تیم نفت آبادان بالای پنج میلیارد تومان، تیم شهرداری اراک بالای سه میلیارد تومان و تیم ثامن مشهد حدود سه میلیارد تومان هزینه کرده اند.

نسبت به پارسال بسیار کمتر هزینه کرده ایم

ایزدپناه درباره مذاکرات با بازیکن خارجی تیم انصرافی آینده سازان اصفهان بیان کرد: مذاکراتی با «اسلاوکو ورانس» داشته ایم اما فدراسیون اعلام کرده بازیکنان تیم اصفهان به هیچ تیمی نمی توانند بروند و ما درخواست دادیم بازیکن خارجی را استثنا قرار دهند و در حال رایزنی بودیم که به مانع بودجه مالی برخورد کردیم.

وی درباره احتمال افزایش یک میلیاردی بودجه تیم از سوی شهرداری گفت: از سرجمع یک میلیاردی که قرار بوده بدهند، ۷۰۰ میلیون مربوط به بدهی سال گذشته بوده و سایر مبلغ نیز همین پول هایی بوده که هزینه شده و در مجموع چیزی به ما اضافه نشده است.

وی افزود: البته تاکنون با اضافه شدن این مبلغ موافقت نشده و نکته مهم این است که ما یک میلیارد و دویست میلیون تومان کمتر از سال قبل هزینه می کنیم.

سرمربی تیم بسکتبال شهرداری گرگان ادامه داد: آماری که خدمت شما بیان کردم قطعی است و ما حاضریم ریز هزینه ها را در اختیار شما قرار بدهیم تا بدانید نسبت به سال گذشته چقدر کمتر هزینه کرده ایم.

محمدمهدی ایزدپناه درباره نتایج اظهار کرد: شما دیدید که در دور دوم سه بازی را در وقت اضافه با اختلاف امتیاز بسیار کم واگذار کردیم و چنانچه اگر دو بازیکن خارجی می داشتیم همه این بازی ها را می بردیم و اکنون به راحتی صدرجدول بودیم.

تیم از نظر بازیکن شاخص ضعیف بسته شده است

ایزدپناه تصریح کرد: البته این نکته را هم فراموش نکنید که من تیمی بسته شده را تحویل گرفتم و از بین ۱۸ بازیکن برتری که فدراسیون اعلام کرده بود حتی یک بازیکن هم جذب نکرده بودیم.

وی بیان کرد: افرادی که تیم را بسته بودند متاسفانه به این موضوع مهم توجه نداشتند و بازیکنان شاخص و کلیدی را انتخاب نکردند.

وی درباره وضعیت قرارداد ناهیر میرزا اظهار کرد: به علت اینکه تیمی که بسته شده بود در پست گارد راس تنها بابک نظافت ۳۸ ساله را در اختیار داشت، مجبور شدیم ناهیر میرزا که سرباز بوده را جذب کنیم و با وی قرارداد مشروط ببندیم.

سرمربی تیم بسکتبال شهرداری گرگان خاطرنشان کرد: این بازیکن به دنبال خرید خدمت سربازی بوده اما اعلام کردند که باید سن وی ۲۶ سال باشد که وی ۲۴ ساله است و مشمول این بخشنامه نمی شد و به همین خاطر ایران را ترک کرد.

دو بازیکن گارد راس در مقابل شیمیدر غایب هستند

ایزدپناه درباره بازی روز آینده در مقابل تیم شیمیدر تهران گفت: ما در هفته ای که گذشت تمرینات بسیار خوبی انجام داده ایم و بازیکنان باانگیزه هستند و امیدوارم پیروز میدان باشیم.

وی با بیان اینکه نسبت به تیم شیمیدر شناخت کافی داریم، افزود: بازی فردا قابل پیش بینی نیست زیرا در ورزش نمی توان پیش بینی کرد اما ما برای پیروزی به زمین می رویم.

وی در مورد بازیکنان غایب در بازی فردا اظهار کرد: علاوه بر غیبت ناهیر میرزا، بابک نظافت هم بیمار شده و به احتمال فراوان وی را در اختیار نخواهیم داشت.

سرمربی تیم بسکتبال شهرداری گرگان با بیان اینکه این دوبازیکن هم پست بودند و در بازی فردا غایب هستند، در مورد بازیکن جایگزین گفت: من و کادرفنی معتقد هستیم که سعید صالحی پدیده امسال مسابقات است و شک نکنید که جای خالی ناهیر میرزا را پر خواهد کرد.

گفتنی است؛ از هفته هیجدهم و آغاز دور سوم لیگ برتر بسکتبال از ساعت ۱۷ فردا (پنجشنبه) تیم شهرداری گرگان در تالار بسکتبال آزادی تهران مقابل شیمیدر تهران به میدان خواهد رفت. این بازی از شبکه تلویزیونی شما به طور مستقیم پخش خواهد شد.