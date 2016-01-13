به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، ديويد نارکر فرمانده شناورهاي آمريکايي که عصر روز گذشته توسط نیروهای سپاه پاسداران توقیف و امروز آزاد شدند، با اشاره به جزئیات ماجرا گفت: ما از کويت به بحرين مي‌رفتيم که يک اشتباه رخ داد و ما نادانسته وارد آب‌هاي سرزميني ايران شديم.

وي که ۲۷ سال دارد، ادامه داد: نشانه‌هايي بر روي صفحه مکان‌ياب شناور ديدم که نشان دهنده اين بود که اينجا آب‌هاي سرزميني ايران است، اما من اشتباه کردم و وارد اين محدوده شديم و از اين اشتباه عذرخواهي مي‌کنم.

فرمانده شناورهاي آمريکايي با تشکر از رفتار ايراني‌ها با خود و همکارانش گفت: رفتار ايراني‌ها با ما بسيار خوب بود و از آنها سپاسگزاريم.

نارکر درباره لحظه دستگيريشان به دست نيروهاي دريايي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي افزود: شناورهاي ايراني به ما نزديک شدند، آنها مسلح بودند و ما تلاش کرديم که با آنها صحبت کنيم ولي دستگيرمان کردند.

او که اهل ايالت شيکاگو امريکا و مجرد است، گفت: دوست دارد هرچه زودتر به کشورش برگردد.

بر اساس این گزارش، ساعت ۱۶:۳۰ سه شنبه ۲۲ دي دو فروند شناور رزمي آمريکايي حامل ۱۰ تفنگدار مسلح (۹ مرد و يک زن) وارد آب‎هاي سرزميني جمهوري اسلامي ايران در حوالي جزيره فارسي شده بود که واحدهاي شناوري رزمي منطقه دوم نيروي دريايي سپاه آنها را توقيف و به جزيره فارسي منتقل کردند.

این افراد پس از بررسی صحت ادعایشان مبنی بر ورود اشتباه به محدوده آبهای سرزمینی جمهوی اسلامی ایران و عذرخواهی، ظهر امروز در آبهای بین‌المللی رها شدند.