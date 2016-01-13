آزادی منطقه البوعیثه در الرمادی/دستگیری عوامل حملات بغداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه، «اسماعیل المحلاوی» فرمانده عملیات الانبار از آزادی کامل منطقه «البوعیثه» در شمال شرقی الرمادی و نصب پرچم عراق بر بالای ساختمان های این منطقه خبر داد.

المحلاوی گفت: نیروهای امنیتی مشترک توانستند منطقه البوعیثه را به صورت کامل آزاد نموده و پرچم عراق را در این منطقه نصب نمایند. در این عملیات تعدادی از عناصر گروه تروریستی داعش به هلاکت رسیدند.

وی همچنین تاکید کرد که نیروهای مشترک عراق به صورت کامل کنترل این منطقه را در اختیار گرفته اند.

المحلاوی پیش از این از آغاز عملیات نظامی برای آزادسازی منطقه البوعیثه در شمال شرقی الرمادی از چنگ تروریست های داعش خبر داده بود.

در همین حال نیروهای مبارزه با تروریسم و پلیس الانبار روز چهارشنبه بیش از ۶۰ خانواده را که اکثر آنها را زنان و کودکان تشکیل می دادند از منطقه الصوفیه در شرق الرمادی تخلیه کردند. این خانواده ها از سوی داعش در این منطقه محاصره شده بودند که پس از شکستن محاصره به اردوگاه الحبانیه در شرق الرمادی منتقل شدند.

دستگیری شبکه تروریستی مسئول حملات تروریستی بغداد

فرماندهی عملیات بغداد روز چهارشنبه از دستگیری شبکه تروریستی مسئول حملات تروریستی در منطقه «بغداد الجدیده» که روز دوشنبه به وقوع پیوست، خبر داد.

«سعد معن» سخنگوی فرماندهی عملیات بغداد گفت: یگانی از اداره اطلاعات و نیروهای مبارزه با تروریسم بغداد توانستند شبکه تروریستی مسئول حملات تروریستی در منطقه بغداد الجدیده را که روز دوشنبه روی داد، دستگیر کنند. در جریان این عملیات کمربندهای انفجاری و مواد منفجره نیز ضبط گردید.

وی افزود: این گروه تروریستی در یکی از مناطق بغداد تجهیز و عملیاتی شده بودند.

لازم به ذکر است که منطقه بغداد الجدیده روز دوشنبه شاهد حملات تروریستی بود که در پی آن چندین نفر کشته و زخمی شدند. گروه تروریستی داعش مسئولیت این حمله را برعهده گرفت.