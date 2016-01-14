خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: پروژه راه‌آهن تهران- همدان- سنندج از طرح‌های مهر ماندگار است که از سال ۷۵ در دستور کار دولت قرارگرفت اما ساخت آن در سال ۸۴ کلید خورد و به گفته برخی از مسئولان قرار بود در یک قرارداد ۱۸ ماهه به نتیجه مطلوب برسد که تاکنون عملی نشده است.

بر اساس چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور وسعت شبکه ریلی تا سال ۱۴۰۴ باید به ۲۵ هزار کیلومتر افزایش یابد و این بدان معناست که باید سالانه حداقل یک هزار کیلومتر راه‌آهن ساخته شود که در این میان طرح ملی راه‌آهن تهران- همدان- سنندج باهدف اتصال استان‌های همدان و کردستان به شبکه راه‌آهن سراسری کشور مورد اهمیت خاصی قرارگرفته است.

این روزها اجرای این پروژه موردبحث است چراکه روند اجرای آن با کندی مضاعف روبرو شده و شاید درک نکردن صحیح مزایای خطوط ریلی موجب کم‌توجهی به این بخش شده و حال‌آنکه نقش بسزای خطوط راه‌آهن در کشور بر همگان عیان است.

۱۲۰ میلیارد تومان برای اتمام راه‌آهن تهران-همدان-سنندج اختصاص‌یافته است

در همین زمینه نماینده مردم همدان در مجلس بابیان اینکه در سال جاری ۱۲۰ میلیارد تومان برای اتمام راه‌آهن تهران-همدان-سنندج اختصاص‌یافته است، گفت: بودجه اختصاص‌یافته برای اتمام پروژه هنوز دریافت نشده است.

ابراهیم کارخانه‌ای در گفت و گو با خبرنگار مهر بابیان اینکه راه‌آهن تهران-همدان-سنندج ۲۶۸ کیلومتر طول دارد، افزود: اگر ریل‌های دوجانبه‌ای که در ایستگاه‌ها از آن‌ها استفاده می‌شود را در نظر بگیریم طول این ریل‌گذاری ۱۹۰ کیلومتر خواهد شد که ۱۴۰ کیلومتر آن ریل‌گذاری شده است.

وی بابیان اینکه ایستگاه رباط‌کریم آماده بهره‌برداری است، عنوان کرد: ایستگاه ساوه ۷۰ درصد و ایستگاه همدان نیز ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه طرح ایستگاه نوبران و فامنین هنوز عملیاتی نشده، ادامه داد: مقررشده درون شهر همدان نیز ایستگاه ایجاد شود اما عملیات ایجاد آن هنوز شروع نشده است.

بر اساس زمان‌بندی عملیات اجرایی این طرح امسال باید به پایان می رسید

کارخانه‌ای بابیان اینکه بر اساس زمان‌بندی تصویب‌شده باید عملیات اجرایی این طرح امسال به پایان می رسید بیان کرد: با توجه به مشکلات مالی و تهیه ریل از خارج کشور این پروژه نتوانست در زمان مقرر به اتمام برسد.

وی بابیان اینکه به اتمام نرسیدن پروژه‌ها فقط به این طرح مربوط نمی‌شود، ادامه داد: ریل‌هایی که باید از خارج کشور برای اجرای این طرح وارد می‌شد تاکنون وارد نشده است.

کارخانه‌ای بابیان اینکه این پروژه در سال ۸۳ هم‌زمان با سفر مقام معظم رهبری به همدان مکان‌سنجی شد، افزود: در سال ۸۵ عملیات اجرایی این پروژه شروع‌شده اما به دلیل یک سری مشکلات هنوز به پایان نرسیده است.

اجرای بیش از ۷۷ هزار پروژه کشور متوقف‌شده است

دیگر نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر بابیان اینکه به‌واسطه تحریم‌ها اجرای بیش از ۷۷ هزار پروژه کشور متوقف‌شده است، گفت: تحویل ۳۰ هزار تن ریل از روسیه به ایران و همدان برای به اتمام رسیدن پروژه راه‌آهن همدان برنامه‌ریزی‌شده است.

امیر خجسته گفت: با توجه به مواجه‌شدن با تحریم‌های ظالمانه علیه ایران متأسفانه تاکنون ۷۷ هزار پروژه در کشور متوقف‌شده است.

اجازه تعطیل شدن پروژه ملی راه‌آهن تهران-همدان-سنندج را ندادیم

وی بابیان اینکه با پیگیری‌های موجود و بهره‌گیری از توان داخلی تاکنون اجازه تعطیل شدن پروژه ملی راه‌آهن تهران-همدان-سنندج را نداده‌ایم، گفت: در این راستا از شهرستان‌های شاهرود و سیرجان کرمان مقادیری ریل گرفته و تحویل پیمانکار پروژه همدان داده‌شده است.

وی گفت: قرار است که محموله ۴۰ هزار تنی ریل ایران از روسیه در آینده‌ای نه‌چندان دور وارد شود که از این مقدار با قول کتبی و مساعدت وزیر راه و شهرسازی در اختیار پروژه راه‌آهن همدان برای به سرانجام رسیدن آن قرار گیرد.

خجسته اظهار داشت: با تمام محدودیت‌های موجود ازنظر بودجه و سایر موارد تاکنون ۱۷۵ کیلومتر از این پروژه در محدوده همدان ریل‌گذاری شده و مابقی آن نیز همان‌طور که گفته شد پس از تحویل ریل به اتمام خواهد رسید.

وی افزود: با توجه به اینکه پروژه ملی است اعتبار موردنیاز برای اتمام این پروژه در حال حاضر موجود نیست.

با توجه به تحریم‌ها زمانی برای اتمام پروژه نمی‌توان تعیین کرد

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به تحریم‌های موجود تنها کاری که از دست بنده و مسئولین استانی برمی‌آید پیگیری هرچه بیشتر برای به نتیجه رساندن طرح پس از وصول ریل است و به همین دلیل تا ریل تحویل داده نشود زمانی برای پایان عملیات پروژه نمی‌توان اعلام کرد.

وی افزود: زیرسازی مابقی این پروژه در استان همدان انجام‌شده و اینکه نقل‌شده پروژه در مدت ۱۰۰ روز اخیر تنها یک درصد پیشرفت داشته یا اشتباه بیان‌شده و یا اینکه اشتباه منتشرشده است.

وی در خصوص صحبت‌های استاندار همدان پیرامون اینکه راه‌آهن همدان به‌زودی تکمیل می‌شود نیز اظهار داشت: منظور استاندار همدان از «افتتاح به‌زودی» برای آزادراه بوده که با توجه به پایان رسیدن آن راه‌اندازی نشده و با حضور وزیر راه در صحن مجلس و توضیح خواستن از وی مبنی بر علت افتتاح نشدن آزادراه قول افتتاح آن در اسرع وقت داده شد.

ساماندهی محورهای غربی و شرقی استان و راه‌های روستایی از اولویت‌هاست

امیر خجسته اظهار داشت: اولویت اول راه و شهرسازی استان همدان ساماندهی گذر غربی از پلیس‌راه همدان به سمت همدان و اسدآباد است که بار سنگین تردد از این محور برداشته شود.

وی افزود: برای ساماندهی این محور ۲۵ میلیارد تومان اعتبار تخصیص داده‌شده تا خدمتی ارزنده و ماندگار در اختیار مردم همدان قرار دهیم.

وی ادامه داد: اولویت‌های بعدی نیز ساماندهی راه‌های روستایی، گذر شرقی و مناطق محروم همچون نهاوند و فامنین است که با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی قول‌های مساعدی گرفته‌شده است.

خجسته افزود: در منطقه محروم قهاوند پروژه راه‌سازی با اجرای هم‌زمان سه فاز آغازشده است.

مدیرکل دفتر فنی استانداری همدان نیز بابیان اینکه راه‌آهن- همدان تهران یکی از پروژه‌های هم در غرب کشور محسوب می‌شود، اظهار داشت: طـرح راه‌آهـن تهران–همدان–سنندج به طول ۴۱۰ کیلومتر، به‌صورت یک‌خطه طراحی‌شده است.

کیوان کاظمی بابیان اینکه این خط آهن با سرعت کیلومتر در ساعت ۱۶۰ برای مسافری و ۱۲۰ کیلومتر در ساعت برای باری طراحی‌شده است، افزود: مسیر تهران- همدان به طول ۲۶۰ کیلومتر و مسیر همدان- سنندج به طول ۱۵۰ کیلومتر است که این طرح در مسیر خود از شهرهای تهران، رباط‌کریم، ساوه، فامنین، همدان، بهار، قروه و سنندج عبور می‌کند.

با تأمین ریل پروژه با سرعت مطلوبی دنبال می‌شود

مدیرکل دفتر فنی استانداری همدان با اعلام اینکه زیرسازی پروژه راه‌آهن همدان-تهران بیش از ۹۵ درصد پیشرفت دارد، گفت: درزمینهٔ زیرسازی مشکلی وجود ندارد و با تأمین ریل پروژه با سرعت مطلوبی دنبال می‌شود.

وی گفت: ریل‌گذاری و ساخت ایستگاه‌های راه‌آهن باید به‌صورت هم‌زمان پیش رود تا شاهد بهره‌برداری کل پروژه در یک‌زمان باشیم.

استاندار همدان نیز گفت: طرح راه‌آهن تهران- همدان به طول ۲۵۸ کیلومتر یکی از مهم‌ترین طرح‌های ریلی کشور است که در قالب کریدور شرق به غرب تعریف‌شده و بخش اصلی طرح راه‌آهن تهران- همدان- سنندج است.

محمدناصر نیکبخت اضافه کرد: این مسیر ریلی در قالب پنج قطعه احداث می‌شود و چهار ایستگاه اصلی ساوه، فامنین، نوبران و همدان و ۱۰ ایستگاه باری بین‌راهی در مسیر پیش‌بینی‌شده است که از میان این چهار ایستگاه اصلی، ایستگاه راه‌آهن همدان درجه‌یک تشکیلاتی است و سه ایستگاه ساوه، فامنین و نوبران نیز به‌صورت درجه‌دو مسافری پیش‌بینی‌شده است.

وی گفت: این خط آهن ارتباط ریلی پایتخت را با غرب کشور برقرار می‌سازد و نقش بسیار مؤثر در جابه‌جایی بهینه و ایمن بار و مسافر خواهد داشت.

اجازه نمی‌دهم عده‌ای تنگ‌نظر و بدون علت مانع سرمایه‌گذاری شوند

استاندار همدان بابیان اینکه در «نه» گفتن به سرمایه‌گذاران فسیل شدیم و اجازه نمی‌دهم عده‌ای به علت تنگ‌نظری و بدون علت مانع از سرمایه‌گذاری سالم در استان شوند، گفت: باوجوداینکه تمامی زیرساخت‌ها برای سرمایه‌گذاری در همدان مهیا است ولی اراده‌ای برای حمایت از سرمایه‌گذار نیست.

این صحبت‌ها در حالی عنوان‌شده است که استاندار همدان در اولین شورای اداری سال جاری قول شنیده شدن صوت قطار همدان را به مردم داد و حال که کمتر از سه ماه تا پایان سال جاری باقی‌مانده به نظر می‌رسد وعده راه‌اندازی این قطار به سال بعد موکول می‌شود.

آنچه مسلم است راه‌آهن تهران-همدان-سنندج به طول ۴۲۰ کیلومتر باهدف ایجاد کوتاه‌ترین مسیر ریلی بین این سه شهر و پس‌ازآن اتصال به مسیر راه‌آهن سمنگان- کرمانشاه و در ادامه تا مرز خسروی و راه‌آهن کشورهای همسایه احداث می‌شود و با احداث و تکمیل این مسیر، کریدور شرقی- غربی کشور برقرار و امکان حمل و ترانزیت بار و مسافر شرقی- غربی کشور فراهم خواهد شد.

پرواضح است که در صورت بهره‌برداری از این راه‌آهن می‌توان از ظرفیت‌های استان‌های کردستان و کرمانشاه به شکل بهتری استفاده کرد و به همین دلیل انتظار می‌رود دولت تکمیل پروژه راه‌آهن غرب کشور را در دستور کار خود قرار دهد.

امید است با توجه به نیاز جدی استان و همچنین تلاش برای جذب سرمایه‌گذار در سایر حوزه‌های اقتصادی پروژه راه‌آهن تهران – همدان - سنندج در کوتاه‌ترین زمان ممکن تأمین اعتبار و ریل شده و به بهره‌برداری برسد