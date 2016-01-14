طرح خاطره نویسی نماز در همدان با دریافت ۱۰۰۰ اثر به پایان رسید

حسن کرمی نور در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: این طرح در راستای اشاعه فرهنگ نورانی نماز و با همکاری آموزش و پرورش استان در جامعه هدف دانش آموزان انجام شد.

وی عنوان کرد: هدف از این طرح زمینه سازی برای شناسایی استعدادهای دینی نسل نو و به کار بردن تجارب و خاطرات در القا آموزه های دینی به خانواده ها و فرزندان برگزار شده است.

مسئول فرهنگی ستاد اقامه نماز استان همدان با بیان اینکه فراخوان این طرح دو ماه قبل اعلام شده بود، بیان کرد: این طرح با ارسال ۱۰۰۰ اثر به دبیر خانه ستاد اقامه نماز استان همدان به پایان رسیده است.

کرمی نور با بیان اینکه این طرح با استقبال خوب دانش آموزان همراه بود، ادامه داد: راه های زیاد و مناسبی برای آشنایی و ترویج فرهنگ نماز وجود دارد.

وی با بیان اینکه مقاطع مختلف تحصیلی در این طرح شرکت کرده اند، بیان کرد: در حال حاضر آثار توسط نماز یاوران ستاد اقامه نماز استان به صورت دسته بندی برای بررسی اسامی و مطالب خاطره نویسان طبقه بندی شده است.

مسئول فرهنگی ستاد اقامه نماز استان همدان بابیان اینکه طرح های هنری یکی از راه های موثر در راستای ترویج نماز خواهد بود، بیان داشت: باید از ظرفیت های هنری برای تروج نماز استفاده کرد.