به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تشییع پیکر استاد سید جواد رفوگر ساعت 9 صبح روز شنبه 26 دی ماه از مقابل خانه کشتی برگزار می شود. قرار است پیگیری مرحوم رفوگر در قطعه نام آوران بهشت زهرا (س) به خاک سپرده شود.



همچنین فدراسیون کشتی در نظر دارد مراسم ترحیم مرحوم سید جواد رفوگر رئیس و دبیر پیشین فدراسیون، مربی پیشین تیم ملی، عضو شورای فنی تیم های ملی و رئیس انستیتو کشتی را برگزار کندکه زمان و محل آن متعاقبا اعلام خواهد شد.