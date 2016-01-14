کتاب «معرفت نفس»منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آيت الله مظاهري با توجّه به اهمیّت موضوع معرفت نفس، در دروس اخلاقی به این بحث پرداخته‌اند. نگاه وی به این موضوع، بیشتر جنبۀ اخلاقی، با صبغۀ قرآنی و روایی دارد؛ بنابراین بررسی‌های این کتاب در موضوع معرفت نفس را باید نوعی شناخت نفس از نگاه قرآن و عترت خواند؛ نگاهی که همچون سایر آثار آیت الله مظاهری، با رنگ اخلاق آمیخته است.

بیان این کتاب، روان و به دور از اصطلاحات پیچیده و غامض بوده و مطالب مختلف به صورتی سلیس و در قالبی اخلاقی مطرح شده است.

این کتاب که جلد اوّل از مجموعۀ چند جلدی معرفت نفس می‌باشد، حاوی بخش اوّلِ مجموعه، با عنوان «روح، نفس و جسم انسان» بوده و مشتمل بر پنج فصل است که در آن، موضوعات مرتبط با روح و نفس و جسم انسان، مانند دو بُعدی بودن انسان، خصوصیات روحی و جسمی انسان، تکامل روح و جسم، یاری‌دهندگان ابعاد وجودی انسان و... طی هیجده گفتار، بررسی شده است.

کتاب حاضر در قطع وزیری، با ۲۸۸ صفحه توسّط مؤسسۀ فرهنگی مطالعاتی الزّهرا(س) (ناشر آثار وی) چاپ شده است.

علاقه‌مندان براي کسب اطلاعات بيشتر يا تهیۀ این کتاب و ساير آثار وی، می‌توانند با شماره تلفن ۳۴۴۹۳۶۷۱-۰۳۱ تماس بگیرند.