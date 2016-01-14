۴۲۸ نفر در حوادث رانندگی همدان جان خود را از دست دادند

علی احسان صالح در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سوانح رانندگی در حوزه جاده های درون‌شهری، برون‌شهری، خاکی و روستایی رخ داده است، گفت: شهریور ماه سال جاری با ۷۱ کشته بیشترین و اردیبهشت ماه با ۲۶ نفر کشته کمترین آمار تلفات حوادث رانندگی را به خود اختصاص داده اند.

وی بابیان اینکه بر اساس آمار از نظر جنسیت ۳۱۳ نفر از جان‌باختگان سوانح رانندگی همدان مرد و ۱۱۵ نفر نیز زن بودند، افزود: ۳۱۲ نفر در جاده‌های برون‌شهری، ۶۹ نفر در جاده های درون‌شهری، ۱۱ نفر در مسیرهای خاکی و روستایی و ۳۶ نفر در سایر محدوده‌ها جان خود را از دست داده اند.

مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان از کاهش ۹ درصدی شمار متوفیان سوانح رانندگی در ۹ ماهه سالجاری خبر داد و گفت: در مدت مشابه سال گذشته نیز ۴۷۱ شهروند شامل ۱۱۳ زن و ۳۵۸ مرد در سوانح رانندگی فوت کرده اند.

صالح با بیان اینکه تحلیل داده‌های آماری گویای کاهش ۵ درصدی متوفیان سوانح برون‌شهری و کاهش ۶ درصدی متوفیان سوانح رانندگی در مسیرهای درون‌شهری و کاهش ۳۱ درصدی در مسیرهای فرعی شامل خاکی و روستایی است، گفت: استان همدان کریدور ارتباطی استان‌های غربی به مرکز کشور بوده و بیشترین میزان تردد از مسیرهای این استان انجام می‌شود.

وی بابیان اینکه پنج ‌هزار و ۹۰۸ نفر در این مدت در سوانح رانندگی همدان مجروح شده اند، ادامه داد: از نظر جنسیت ۴ هزار و ۸۹ نفر از آنها مرد و یک هزار و ۸۱۹ نفر زن هستند.

مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان همچنین از کاهش ۳ درصدی شمار مجروحان سوانح رانندگی در مدت یاد شده امسال خبر داد و گفت: ۶ ‌هزار و ۱۲۲ نفر در مدت مشابه سال گذشته در سوانح رانندگی درون‌شهری و برون‌شهری این استان مجروح شد ه اند.