فتنه ۸۸ سناریوی سوخته است/ دشمن برای نفوذ دنبال میانجی است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین شریعت‌مداری صبح پنجشنبه در مجمع عالی بسیج استان بوشهر و بزرگداشت روز بسیج رسانه اظهار داشت: اسلام یک باور عمیق با ویژگی‌های خاصی همچون ظلم‌ستیزی است و با اسلام‌های انگلیسی و آمریکایی و عربستانی متفاوت است.

وی با اشاره به اینکه ماهیت اسلام ناب محمدی با نظام سلطه در تضاد است بیان کرد: زمانی شاهد پایان این درگیری خواهیم بود که یا مسلمانان از اسلام ناب دست بردارند و یا اینکه نظام سلطه دست از خوی استکباری خود بردارد.

مدیرمسئول روزنامه کیهان با اشاره به اینکه نظام سلطه در پی نابودی اسلام ناب محمدی و ما برای نابودی محو نظام سلطه و استکبار تلاش می‌کنیم، خاطرنشان کرد: اینکه تصور کنیم دشمن تبدیل به رقیب ما و سپس دوست و شریک ما می‌شود، بسیار ساده‌لوحانه است.

حریف سناریوی سوخته را تکرار نمی‌کند

وی اضافه کرد: یک هفته‌نامه آمریکایی مطلبی را درج کرده که همه روسای جمهور آمریکا از کارتر تا اوباما بر سر این صحبت امام خمینی(ره) مبنی بر اینکه «آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند» هم نظر بوده‌اند.

شریعت‌مداری به جایگاه برحسته و بالای ایران اشاره کرد و ادامه داد: یکی از خواسته‌های حریف این است که ذهن ما را از این جایگاه دور کند؛ لذا هرچه فریاد دارید بر سر آمریکا بکشید.

وی با اشاره به اینکه فتنه ۸۸ سناریوی سوخته دشمن است، بیان کرد: با توجه به نزدیک شدن به انتخابات، باید حواسمان جمع باشد و فریب نقشه جدید دشمن نخوریم؛ حریف سناریوی سوخته را تکرار نمی‌کند.

«نفوذ» ترفند جدید دشمن است

مدیرمسئول روزنامه کیهان از نفوذ در ساختار نظام و مراکز تصمیم‌ساز و سیاست‌پرداز به عنوان یکی از ترفندهای حریف برای نام برد و اضافه کرد: حریف برای نفوذ نیاز به میانجی دارد که این میانجی باید سابقه مثبت در نظام داشته باشد و مردم هم او را به این سابقه بشناسند.

وی با اشاره به اینکه افرادی با این ویژگی‌ها آماده شکار توسط حریف هستند، خاطرنشان کرد: این افراد وقتی که شکار شدند زبان حریف را به کام می‌گیرد و تابلوی چنین آدمی، تابلوی شناسنامه‌اش است.

شریعت‌مداری با اشاره به اینکه بصیرت مردم باعث پیروزی ملت در جریان فتنه ۸۸ شد، افزود: در آستانه انتخابات تغییر و تحولات را باید مراقبت کرد و نباید در مثلث آمریکا، اسرائیل وانگلیس بازی کرد و به کسانی که دلشان با آمریکاست نباید رای داد.

وی با اشاره به اینکه هیئت‌های اجرایی برخی از افرادی که نباید تائید می شدند را تائید کرده است، اضافه کرد: افراد زیادی را وارد عرصه انتخابات کردند تا بعدا بگویند که خیلی‌ها تائید صلاحیت نشده‌اند.

توازنی در زمینه اقتصاد داخلی صورت نگرفته است

مدیرمسئول روزنامه کیهان با اشاره به وضعیت سیاست خارجی و اقتصاد داخلی دولت، بیان کرد: در قضیه برجام غنی‌سازی را از ما گرفته‌اند و آنچه که قرار بود هم به ما نداده‌اند.

وی با اشاره به اینکه توازنی در زمینه اقتصاد داخلی صورت نگرفته است، افزود: تحریم جدید نقض برجام است و شاهدیم که برخی تحریم‌ها را برمی‌دارند و تحریم‌های جدید را وضع می‌کنند.

شریعت‌مداری با بیان اینکه تعهدات ما قانون است اما تعهدات طرف مقابل تبصره است، گفت: لایحه ویزا در مورد ایرانیان را امضا کردند و اعلام می‌کنند که اجرا نمی‌کنیم که این موضوع جای سوال فراوانی دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تشبیه مهدی هاشمی به رابین‌هود گفت: هاشمی رفسنجانی چند وقت پیش گفته بود که مهدی در زندان به افراد مستمند کمک می‌کند، که این کارهای مهدی هاشمی هم مثل داستان رابین‌هود است.

اقدام مقتدرانه سپاه در مقابله با متجاوزین

مدیرمسئول کیهان در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: روزهای گذشته شاهد اقدام نیروی دریایی سپاه در توقیف و شناور و دستگیری ۱۰ نظامی آمریکایی در خلیج‌فارس و جزیره فارسی بودیم که اقدام مقتدرانه‌ای بود.

وی با بیان اینکه در این اقدام ما نشان دادیم در حفاظت از مرزهای آبی جدی هستیم، تصریح کرد: نظامیان آمریکایی نیز مقاومتی نکردند و پس‌ از اینکه مشخص شد به‌اشتباه وارد آب‌های ایران شدند با عذرخواهی رسمی، توسط سپاه رها شدند.