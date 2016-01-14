به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه صبح پنجشنبه پارلمان محلی قزوین لایحه مشارکت شهرداری در ساخت مرکز فرهنگی دفاع مقدس یا همان باغ‌موزه دفاع مقدس بااعتباری معادل دو میلیارد ریال به ستاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس از محل تملک دارایی اعتبارات استانی موافقت شد.

علی صادقی نیارکی سخنگوی شورا و رئیس کمیسیون اداری، مالی در ابتدای جلسه گزارشی از چگونگی روند همکاری شهرداری در ساخت باغ‌موزه دفاع مقدس که از سوی دستگاه‌های کشوری و استانی به‌عمل‌آمده است، ارائه داد و گفت: اغلب استان‌های مطرح کشور پیشتر از این نسبت به ساخت باغ‌موزه دفاع مقدس اقدام کردند و استان‌های همدان، مازندران و فارس در این بخش پیشتازند.

فاطمه اشدری رئیس کمیسیون پیگیری و نظارت شورا نیز بابیان اینکه طی دو دوره در احداث باغ‌موزه دفاع مقدس مباحثی مطرح شد ولی هنوز گام مثبتی برداشته نشده است، گفت: پیش‌ازاین بازدیدی از باغ‌موزه‌های موفق شهرهای تهران و همدان به‌عمل‌آمده بود که نشان‌دهنده پیشتازی این شهرها در این بخش‌ها بود.

وی بابیان اینکه باغ‌موزه‌های دفاع مقدس مکانی فرهنگی و آموزنده برای الگوپذیری نسل امروز و فردا به شمار می‌آیند، گفت: تنها صرف هزینه در این رابطه نمی‌تواند ما را به اهداف تعیین‌شده نزدیک کند و در کنار این مهم نظارت مستمر بر باغ‌موزه و تعامل با دستگاه‌های مرتبط برای برنامه‌ریزی در راستای عملکرد هر چه‌بهتر آن بسیار مهم است.

اشدری باغ‌موزه دفاع مقدس را مدرسه انسان‌سازی دانست و گفت: هر چه سرمایه‌گذاری در این بخش پررنگ‌تر باشد، بهتر می‌توان به نتایج و دستاوردهای مهم و اساسی دست‌یافت.

حسین صلح‌جو نماینده شورا در ادامه این جلسه بابیان اینکه هشت سال دفاع مقدس به‌تمامی مردم تعلق دارد و تمامی اقشار، صاحب‌نظران و مسئولین وظیفه حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس را بر عهده‌دارند، گفت: باید بتوانیم دین خود را به‌تمامی افرادی که نقش بسزایی در ماندگاری و ثبت جنگ تحمیلی داشتند، ادا کنیم.

وی احداث باغ‌موزه دفاع مقدس را ظرفیتی برای معرفی میراث و ارزش‌های ماندگار دفاع مقدس و انقلاب اسلامی به نسل آینده برشمرد و اضافه کرد: این مرکز فرهنگی می‌تواند به دانشگاه اخلاق، تربیت، ایثارگری و ازخودگذشتگی تبدیل شود.

نماینده شورا در کارگروه طراحی و ساخت مرکز فرهنگی دفاع مقدس همچنین گزارشی از روند ساخت این مرکز ارائه داد و گفت: این مرکز با همکاری دستگاه‌های استان همچون استانداری، شهرداری، اداره کل حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس، نظام‌مهندسی ساختمان و سپاه صاحب‌الامر (عج) در حال ساخت است.

صلح‌جو خبر داد: هم‌اکنون فاز دو این پروژه آغازشده و در آینده نزدیک با حضور یکی از مسئولین کشوری کلنگ احداث آن بر زمین زده می‌شود تا گام مثبتی برای جذب بودجه و ردیف دولتی در این زمینه داشته باشیم.

این عضو شورا خاطرنشان کرد: همه همت مسئولان در این راستا ستودنی است و امید است گام‌های جدی‌تر و عملیاتی‌تری به عمل آید و شورای شهر با تصویب مبلغ دو میلیارد ریال اعتبار کمک قابل‌توجهی به ساخت این مجموعه داشته باشد.

احد چگینی عضو شورای شهر و رئیس شورای استان مرکز فرهنگی دفاع مقدس را پروژه‌ای استانی برشمرد و ضمن اینکه بر ورود دیگر شهرداری‌های استان برای ساخت آن تأکید می‌کرد، گفت: در شورای استان از این آمادگی برخورداریم تا زمینه مشارکت دیگر شهرداری‌های استان را فراهم آوریم .