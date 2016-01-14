اندیشه«میرزا کوچک خان» باید فراتر از مرز های ایران اشاعه پیدا کند

به گزارش مهر، علی جنتی صبح پنج شنبه در همایش «بازشناسی جنبش جنگل از نگاهی نو» که در دانشگاه آزاد اسلامی رشت، برگزار شد اظهار کرد: استان گیلان یکی از سرآمدترین استان‌ها در تمامی عرصه ها است و جزو استان‌های غنی کشور محسوب می شود.

وی با نام بردن از چند تن از چهره های بین المللی برخاسته از استان گیلان، گفت: گیلان از لحاظ شخصیت های برجسته در تمامی عرصه ها همچون آسمان پرستاره می درخشد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه گیلان از دیر باز همچون سدی محکم از دولت حمایت کرده است ادامه داد: این خطه سرسبز و قهرمان پرور همواره مایه مباهات بوده و نخستین جنبش های شیعی در این استان شکل گرفته است.

جنتی با برشمردن ویژگی ها و اهداف قیام میرزای جنگلی تصریح کرد: انگیزه اصلی او مکتب ولایت مداری و وطن پرستی بود که اندیشه های او در ساختار فرهنگ ایران بسیار بود.

وی با اظهار تاسف از اینکه شخصیت اصلی میرزا آن‌طور که باید شناخته نشده است، افزود： اندیشه او برای تربیت نسل جوان باید فراتر از مرزهای ایران اشاعه یابد.

مدرسه ملی سینما در گیلان راه اندازی شود

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه بیان کرد: اندیشه های میرزا اسلامی و ضد استعماری بود اما با نیرنگ دشمنان اسلام به قیامی خائنانه معرفی شد.

جنتی با اشاره به تعریف رهبر انقلاب از میرزا کوچک خان، او را یک واحد مینیاتوری از نظام اسلامی در شهر رشت معرفی کرد و گفت: با وجود تحریف شخصیت و آرمان این بزرگ مرد، همچنان از وی به عنوان وفادار یاد می شود.

وی خاطرنشان کرد: مدرسه ملی سینما باید در راستای رشد و توسعه سینمای گیلان راه اندازی شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خطاب به شهردار و شورای اسلای شهر رشت، گفت: باید تسهیلاتی از جانب این مراکز به علاقمدان عرصه های فرهنگی اعطا شود.

جنتی همچنین بر لزوم افتتاح کتابخانه مرکزی رشت در دهه فجر تاکید کرد و گفت: این پروژه، از جمله طرح هایی بود که با ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی در اولویت برنامه های عمرانی کشور قرار داشت.

جنتی در پایان با اشاره به اینکه پس از اجرای برجام در عرصه های مختلف کشور از جمله استان گیلان گشایشی ایجاد خواهد شد دلیل تاخیر در افتتاح بسیاری از پروژه ها را شرایط سخت اقتصادی حاکم در کشور در یکسال گذشته دانست.