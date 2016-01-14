دبیر کل امورخارجه هند و پاکستان ۱۵ ژانویه با هم دیدار نمی کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «داون نیوز»، بعد از حمله تروریستی به پایگاه هوایی «پتان کوت» در ایالت پنجاب هند و کشته شدن ۷ تن از نیروهای امنیتی این کشور در این حادثه تروریستی دیدار دبیر کل امور خارجه هند و پاکستان در اسلام آباد با مشکل روبر شد. قرار است مشاوران امنیت ملی هند و پاکستان در پاریس با هم دیدار کنند و درباره تاریخ سفر دبیر کل امور خارجه هند به پاکستان و دیدار و گفتگو با همتای پاکستانی وی تصمیم گیری شود.

«قاضی خلیل الله» سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در کنفرانس خبری گفت: سفر دبیر کل امور خارجه هند و پاکستان روز حمعه ۱۵ ژانویه در اسلام آباد انجام نخواهد شد و درباره تاریخ این دیدار پس از ملاقات مشاوران امنیت ملی دو کشور در پاریس تصمیم گیری خواهد شد.

لازم به ذکر است «سوشما سوراج» وزیر امور خارجه هند با «نارندرا مودی» نخست وزیر این کشور دیدار کرد و هر دو پس از رایزنی تصمیم گرفتند سفر دبیر کل امور خارجه هند به اسلام آباد و دیدار با همتای پاکستانی وی به بعد موکول شود. اسلتم آباد نیز در راستای درخواست هند مبنی بر انجام تحقیقات گسترده در مورد حمله تروریستی به پایگاه هوایی «پتان کوت» سرکرده «جیش محمد» را در شهر «بهاولپور» پاکستان دستگیر کرده و بازجویی از او ادامه دارد.