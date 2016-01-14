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۲۴ دی ۱۳۹۴، ۱۳:۴۹

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران:

تضعیف جایگاه رهبری رمز فتنه جدید دشمن است

تضعیف جایگاه رهبری رمز فتنه جدید دشمن است

بابل - مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران، کلید رمز فتنه جدید دشمن در انتخابات مجلس و خبرگان را تضعیف جایگاه رهبری دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ناصرشکریان ظهر پنجشنبه در کارگاه آموزشی جمعیت بانوان فرهیخته استان که با موضوع تبیین بیانات مقام معظم رهبری پیرامون نفوذ بود  اظهار داشت: کلید رمز فتنه جدید دشمن در انتخابات مجلس و خبرگان ، تضعیف جایگاه رهبری است، درحالی‌که عزت، اقتدار و قدرت کشور فقط در سایه‌سار ولایت‌فقیه امکان‌پذیر است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان با تأکید بر فصل الخطاب بودن  فرمایشات مقام معظم رهبری درزمینهٔ انتخابات تصریح کرد: چشم نظام و مردم ایران در انتخابات، فقط به رهبری انقلاب است. و ایشان به پشتوانه ملت بصیر ایران، تمام فتنه‌ها و توطئه‌های دشمن را به‌خوبی رصد و نقشه دشمنان را خنثی خواهند کرد.

وی گفت: کلید رمز فتنه جدید در انتخابات مجلس و خبرگان، تضعیف جایگاه رهبری است؛ زیرا مستکبران عالم دریافتند علت این‌که  با تمام پیچیدگی و گستردگی فتنه 88، نتوانستند نظام اسلامی را از پای درآورند، حضور ولی‌فقیه در کشور است.

 عضو شورای فرهنگ عمومی استان افزود: عزت، اقتدار و قدرت کشور فقط در سایه‌سار ولایت‌فقیه امکان‌پذیر است و امروز رکن رکین نظام اسلامی و جمهوری اسلامی، ولی‌فقیه و تنها پرچم‌دار و علمدار گفتمان انقلاب و حضرت امام (ره)، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای است (هستند) که باعث دلگرمی تمام مسلمان و شیعیان جهان در نیجریه، یمن، عراق، سوریه و... است.

وی اظهار داشت: دشمنان به دنبال تخریب وجهه انتخابات در کشور هستند و می‌خواهند این حماسه عظیم سیاسی را که ثمره زحمات مردم، مسئولان و هیئت‌های نظارتی و اجرایی است، کوچک و مسئله‌دار جلوه داده و به اصل برگزاری آن، خدشه وارد کنند.

این استاد برجسته حوزه و دانشگاه در مازندران با تأکید بر نفوذ و تلاش برخی عناصر خودفروخته و مسئله‌دار در مجلس خبرگان و شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ملاک اولویت افراد اصلح در انتخابات پیش رو، تبعیت از ولایت مطلقه فقیه است و انشا الله هیئتت های نظارتی و اجرایی و مردم با انتخاب آگاهانه خود جلوی ورود چنین افرادی را خواهند گرفت و انتخاب با بصیرت مردم خطر نفوذ دشمنان را در ورود به پست‌های کلیدی کشور خنثی خواهد کرد.

حجت‌الاسلام شکریان با اشاره به دستگیری ملوانان آمریکایی در خلیج‌فارس خاطرنشان کرد: این اقدام ایران، قدرت سپاه و اقتدار نظام اسلامی را به جهانیان ثابت کرد.

کد مطلب 3024845

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