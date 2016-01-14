به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی ظهر پنجشنبه در دیدار اعضای هیئت مدیره تعاونی درودگران استان قم با اشاره به مشکلات مطرح شده از سوی این صنف در خصوص مالیات، اظهار داشت: همه صنوف در زمینه مالیات بر ارزش افزوده کالاها مشکلاتی دارند و باید برای این مشکل راه حل اساسی پیدا کرد.
وی بیان داشت: موضوع مالیات بر ارزش افزوده پیچیدگیهای دارد که باید به صورت ریشهای حل شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: تعاونیهایی همانند درودگران امروز با مشکل مالیات مواجه هستند و برای حل این مشکل باید راهی پیدا کرد تا مشکل جدیدی پیش نیاید.
سیستم کشور مؤید و حامی تولید و صادرات نیست
وی ادامه داد: برای آینده اقتصاد ایران با برداشتن تحریمها افق روشنی میبینم که امید است با برطرف شدن تحریمها شرایط شکوفایی تولید ایجاد شود.
لاریجانی در ادامه با بیان اینکه متأسفانه امروز سیستم کشور مؤید و حامی تولید و صادرات نیست، افزود: در این زمینهها ایراداتی در مقررات و ضوابط وجود دارد که این امر تولید کننده را با مشکل مواجه کرده است.
وی افزود: امروز دولت هم به دلیل نداشتن منابع کافی به دلیل افت شدید قیمت نفت در اداره کشور با محدودیتها و مشکلاتی روبهرو است.
مشوقهای صادراتی افزایش مییابد
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: برای سال آینده مشوقهای صادراتی افزایش خواهد یافت و امتیازاتی نیز به بخشهای تولیدی داده خواهد شد.
وی گفت: فرهنگ حاکم بر ادارات ما باید تسهیل کننده تولید باشد که در برخی موارد میبینیم اینگونه نیست.
در ابتدای این دیدار نیز تعدادی از اعضای هیئت مدیره تعاونی درودگران استان قم نیز در سخنانی به بیان مشکلات این صنف در استان قم پرداختند و که موضوع مالیات بر ارزش افزوده از جمله آنها بود.
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