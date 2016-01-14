دومین بخش جشنواره «نوای خرم» برگزار شد/ هنرنمایی نوجوانان

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین بخش رقابتی جایزه موسیقی نوای خرم با حضور شرکت کنندگان و داوری تعدادی از هنرمندان صاحب نام عرصه موسیقی از جمله فریدون شهبازیان، محمد سریر، پری ملکی، رضا خرم و بابک شهرکی در تالار رودکی تهران برگزار شد.

شرکت کنندگان در این بخش با ارائه آثار خود به صورت تکنوازی پیانو، تار و سه تار، ویولن، تنبک، آکاردئون، کمانچه هم نوازی چنگ و قانون و هم نوازی فلوت و پیانو و هم نوازی تار و تنبک، تنبک ویولن، سنتور پیانو، ویولن پیانو و هم خوانی و گروه نوازی به رقابت پرداختند.

بیش از ۲۰۰ هنرمند و هنرجو از سن ۵ تا ۱۸ سال در این بخش از رقابت­ ها در قالب نماینده آموزشگاه ­های موسیقی و به صورت انفرادی و گروهی آثار خود را در حضور هنرمندان و موسیقیدانان و حضار روی صحنه بردند. محمد سریر، فریدون شهبازیان، پری ملکی، رضا خرّم، بابک شهرکی به عنوان داوران جشنواره و جایزه استاد خرم آثار اجرا شده را مورد ارزیابی قرار دادند.

جشنواره نوای خرم توسط موسسه فرهنگی هنری راد نو اندیش و با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و خانواده استاد خرم در جهت ترویج فرهنگ غنی ایران زمین، ارتقای بینش فرهنگی و هنری جامعه، توسعه فرهنگ موسیقیایی، تشویق کودکان و نوجوانان برای توجه بیشتر به موسیقی ایرانی دارای اصالت و کشف استعدادهای موسیقیایی جدید برگزار می شود.

بخش رقابتی جشنواره و جایزه نوای خرم در روزهای ۱۷ و ۱۸ دی در فرهنگسرای نیاوران و ۲۳ دی در تالار رودکی با حضور هنرمندان و موسیقی­دانان مطرح برگزار شد.

مراسم اختتامیه نیز با معرفی آثار برتر و اهدا جوایز و با اجرای آثاری از استاد همایون خرم توسط ارکستر ملی مهر به رهبری ناصر ایزدی و تکنوازی ویولن بابک شهرکی جمعه شب ۲۵ دیماه ساعت ۲۱:۳۰ در تالار وحدت برگزار می شود.